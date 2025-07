Vorbereitungs-Endspurt: FCVE zu Gast beim Bonbruck-Pokal

"Die drei gespielten Testspiele brachten uns einige wichtige Erkenntnisse, die wir nun in der verbleibenden Vorbereitungszeit fleißig aufarbeiten. Wir waren gegen hochklassige, ambitionierte Bezirksligisten immer ordentlich gefordert und mussten in allen vier Spielphasen und maximalem Druck Lösungen finden - da können wir mit allen Tests bisher sehr zufrieden sein.", erklärt FCVE-Coach Andreas Kirschner seine Eindrücke nach den ersten Tests. Für das Pokalspiel steht aber nach den ersten Vorbereitungswochen vor allem die Belastungssteuerung an oberster Stelle: "Ab Freitag gilt's dann auch unter Wettkampfbedingungen alles abzurufen und die nächsten Schritte zu gehen - die gewonnenen Erkenntnisse nun weiter ins Positive voranzutreiben und dann im Pokalturnier mit rassigen Derbys und starken Gegnern weitere Fortschritte zu machen. Leider haben wir aktuell den ein oder anderen angeschlagenen Spieler, weshalb wir hier nichts riskieren werden und die Belastung für jeden Spieler wohl dosieren müssen."

Nach drei Testspielen gegen die Bezirksligisten Simbach (2:1), Ampfing (1:3) und Langengeisling (1:3) geht es für Langmeier und Co. am Freitagabend zum "Traditionscup" nach Bonbruck, wo man um 18:30 Uhr auf den Ligakontrahenten und Gastgeber Bonbruck-Bodenkirchen trifft. Gewinnt man das Halbfinale gegen Brams und Co. trifft man am Sonntagnachmittag entweder auf die SG Johannesbrunn/Binabiburg oder auf den Vorjahressieger TSV Baierbach.

Nach zwei schwachen Jahren will der FCVE II endlich in die Erfolgsspur. Nach den ersten beiden Testspielsiegen spielt man am Samstagnachmittag zu Hause gegen Ohu-Ahrain. – Foto: Paul Hofer

In den ersten beiden Saisons blieb die Mannschaft hinter den Erwartungen und landete im Tabellenkeller. Nun wollen Höfelschweiger und Co. endlich in die "richtige Spur" finden und gut in die neue Saison starten. Dieser hat es aber in sich: Zum Saisonauftakt ist man zu Gast bei Rapid Vilsheim. Der kommende Test steht bereits am Samstagnachmittag an: In Eberspoint trifft man auf Ohu-Ahrain (15:00 Uhr). Die FCVE III testet um 17:00 Uhr gegen die Reserve des A-Klassisten.