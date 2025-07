Vorbereitung // Testspiel // FV Wüstenrot

Zunächst möchten Euch einen Nachtrag zu unserem Relegationsspiel und dem damit verbundenen Abstieg aus der Kreisliga A2 Franken liefern.

Leider hat es am Ende im Relegationsfinale gegen die SGM Langenbrettach nicht gereicht und wir müssten uns trotz zwischenzeitlicher Führung durch Besfort Isufi am Ende mit 1:2 in Neckarsulm geschlagen geben.