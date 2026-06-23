Vorbereitung startet auf dem Platz

Kurz nach den obligatorischen Leistungstests beginnt für Hannover 96 die Arbeit auf dem Rasen. Die erste öffentliche Einheit der Sommervorbereitung findet am Donnerstag statt – Zuschauer sind ausdrücklich willkommen.
Nach zwei Tagen mit den traditionellen Leistungstests startet Hannover 96 am Donnerstag, 25. Juni, offiziell in die praktische Vorbereitung auf die Saison 2026/27. Cheftrainer Christian Titz bittet seine Mannschaft um 11.15 Uhr erstmals wieder auf den Trainingsplatz.
Damit beginnt die heiße Phase der Sommervorbereitung, in der die Grundlagen für die kommende Zweitliga-Spielzeit gelegt werden.
Die erste öffentliche Trainingseinheit findet an der Mehrkampfanlage statt und ist für alle Fans frei zugänglich. Hannover 96 lädt seine Anhänger dazu ein, die Mannschaft beim Start in die neue Saison vor Ort zu begleiten und einen ersten Eindruck von den Neuzugängen sowie dem Kader zu gewinnen.
Parallel wird der Verein wie gewohnt auch über seine vereinseigenen Kanäle vom Trainingsauftakt berichten.