Vorbereitung startet auf dem Platz 96 lädt Fans zum Trainingsauftakt ein von red · Heute, 11:46 Uhr · 0 Leser

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Kurz nach den obligatorischen Leistungstests beginnt für Hannover 96 die Arbeit auf dem Rasen. Die erste öffentliche Einheit der Sommervorbereitung findet am Donnerstag statt – Zuschauer sind ausdrücklich willkommen.

Nach zwei Tagen mit den traditionellen Leistungstests startet Hannover 96 am Donnerstag, 25. Juni, offiziell in die praktische Vorbereitung auf die Saison 2026/27. Cheftrainer Christian Titz bittet seine Mannschaft um 11.15 Uhr erstmals wieder auf den Trainingsplatz. Damit beginnt die heiße Phase der Sommervorbereitung, in der die Grundlagen für die kommende Zweitliga-Spielzeit gelegt werden.