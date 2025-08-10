Vorbereitung: Niederlage gegen Spiegelberg // Sieg gegen Ludwigsburg

FV Wüstenrot 5:2 MTV 1846 Ludwigsburg

Tore:

1:0 Lenny Wache 13', 2:0 Jonas Pöllmann 39', 3:0 Lenny Wache 52', 4:1 Lenny Wache 76', 5:2 Finn Roth 90'

Gegen Spiegelberg gibt es für unseren FVW nichts zu holen und es steht am Ende eine deutliche Niederlage zu buche.

Am heutigen Tag präsentierte sich unser FVW gegen Ludwigsburg sehr stark und fährt einen auch in der Höhe absolut verdienten 5:2 Heimsieg ein.

*** Vorschau ***

Am Mittwoch gastiert unser FVW um 19 Uhr beim SC Fornsbach zum nächsten Testspiel der Vorbereitung.

Euer FV Wüstenrot

#diemachtausdemwald

#wirfüreuchundihrfüruns