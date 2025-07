Vorbereitung mit Luft nach oben beim SV Uedesheim

Nach nur einem Jahr in der Gruppe 3 wechseln die Mannschaften aus dem Fußballkreis Grevenbroich/Neuss wieder in Gruppe 1 zu den Düsseldorfer Vereinen.

Was sind die Ziele und Schwerpunkte der Vorbereitung? Nach der erfolgreichen Rückkehr in die Bezirksliga und dem Erreichen des Niederrheinpokals will der SV Uedesheim als leistungsorientierter Amateurverein auftreten. Deshalb hat der oberligaerfahrene Trainer Oliver Seibert die Vorbereitung sorgfältig geplant. „Bevor es auf den Rasen ging, haben die Jungs einen Laufplan bekommen, um rechtzeitig fit zu sein. Mit Ball habe ich die Vorbereitung periodisiert, um alle Schwerpunkte von Offensive bis Defensive abzuarbeiten“, erklärt Seibert.

Sein Plan, die Mannschaft schon zu Beginn der Vorbereitung fit zu bekommen, ist in den Augen von Oliver Seibert erfolgreich gelungen. Dennoch sieht er noch viel Luft nach oben bis zum Saisonstart.

Was lief bisher nicht so gut? Vor noch einem Jahr schwärmte Seibert von der Trainingsbeteiligung in der Vorbereitung. Daran konnten seine Spieler in diesem Sommer nicht anknüpfen. Trotz der neuen Ansprüche hat der Coach bei seiner Planung mit einigen verletzungsbedingten Ausfällen und mehr Urlaubern als in der vergangenen Sommervorbereitung zu kämpfen. Dennoch gibt er Entwarnung: „Ich gehe davon aus, dass zum Saisonstart wieder alle fit sind. Wir wollen allen angeschlagenen Spielern die Möglichkeit geben auszukurieren“, so Seibert.

Wie präsentieren sich die Neuzugänge? Dem SVÜ gelang es im Sommer, in Gabriel August und Marlon Kurth zwei Shootingstars der vergangenen A-Liga-Saison zu verpflichten. Während August aktuell eine Handverletzung auskuriert, fehlt Kurth urlaubsbedingt. In der bisher kurzen Vorbereitung konnten deshalb besonders das neue Verteidigerduo aus Nico Panhuis und Dabo Mamadou überzeugen. Besonders der 18-jährige Mamadou hat es dem Coach angetan: „Seine Athletik gepaart mit seiner unbekümmerten Spielweise hat mich sehr beeindruckt.“

Was ist drin in der kommenden Saison? Uedesheim ist im Niederrheinpokal dabei und es gibt eine realistische Chance, Runde zwei zu erreichen. Denn die Auslosung ergab, dass der SVÜ zum Essener Bezirksligisten Heisinger SV reisen muss. Insgesamt sieht Seibert bis zum Saisonstart noch viel Luft nach oben. Das Ziel bleibt jedoch das gleiche wie vorige Saison. „Wir müssen uns auf die neue Liga einstellen, das macht es schwerer als letztes Jahr, aber ich bin davon überzeugt, dass wir mit dem Abstiegskampf nicht viel zu tun haben werden.“