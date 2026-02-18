Vorbereitung läuft: Tests, Trainingstag und Fokus auf Gildehaus

– Foto: SpVgg Brendlecht-Hestrup

Die SpVgg Brandlecht-Hestrup steckt mitten in der Vorbereitung auf die Rückrunde der Kreisliga. Mit Trainingseinheiten, Testspielen und einem gemeinsamen Teamtag richtet sich der Fokus klar auf das Kreispokal-Viertelfinale gegen den TuS Gildehaus am 8. März.

Seit dem 30. Januar arbeitet die erste Mannschaft der SpVgg Brandlecht-Hestrup unter der Leitung der Trainer Lars Feldkamp und Timo Egbers am Jahresauftakt. Das Kreispokal-Viertelfinale gegen den TuS Gildehaus am 8. März um 14 Uhr in Brandlecht bildet den ersten Pflichtspielhöhepunkt des Jahres.

Die Vorbereitung verlief bislang unter erschwerten Bedingungen, da das wechselhafte Wetter die Einheiten beeinflusste. Dennoch absolvierte das Team bereits zwei Testspiele. Gegen die eigene zweite Mannschaft gewann die Erste mit 6:4, gegen den Emslandligisten FC Leschede musste sich Brandlecht-Hestrup mit 1:3 geschlagen geben.

Ein besonderer Bestandteil der Vorbereitung war ein Trainingstag im Nordhorner MoveInn. Neben Laufeinheiten standen auch Padel, Fußball und Kegeln auf dem Programm. Gemeinsames Frühstück und Mittagessen rundeten den Tag ab.

Mit einer Mischung aus Training, Testspielen und gemeinsamen Aktivitäten arbeitet die Mannschaft gezielt auf das Pokalviertelfinale hin.

Bis zum Pokalspiel sind zudem zwei weitere Testspiele angesetzt. Am 27. Februar empfängt die SpVgg den SV Veldhausen, ehe am 1. März ein Auswärtsspiel beim SV Vorwärts Nordhorn II folgt. Zusätzlich ist ein Überraschungstraining im Nordhorner Delfinoh geplant.

