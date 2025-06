Vorbereitung in Flüren startet diese Woche

Detlef Hooymann startet in die Vorbereitung. Am 26.06.25 um 19 Uhr beginnt das sportliche Projekt Neustrukturierung. Nachdem die Führungsriege mit Roger Wagner und Fabian Winter neu aufgestellt wurde. Geht es in der kommenden Woche auch sportlich wieder los. Auf dem Papier sieht man die Veränderungen und die Neustrukturierung schon. Bei Grün- Weiß Flüren gibt es bereits acht Abgänge in dieser Transferperiode, aber auf der anderen Seite verzeichnen die Grün- Weißen auch schon 6 Neuzugänge von der Bezirksliga bis zur Kreisliga C, außerdem stellen alte Bekannte von Hooymann aus Flürener Bezirksliga- Zeiten ihre Fähigkeiten noch einmal zur Verfügung. Der Verein steht zusammen und geht das Projekt an.

Mal sehen welches bekannte Gesicht sich beim offenen Trainingsauftakt am Donnerstag blicken lässt, um mit Flüren wieder anzugreifen.