Im FuPa-Teamcheck spricht Trainer Alexander Bernwald vom SV Blau-Weiss Markendorf über die zurückliegende Vorbereitung, die zahlreichen Neuzugänge, die Stärken und Schwächen seiner Mannschaft sowie die Ziele für die kommende Saison in der Landesklasse Ost. Der Coach gibt einen Einblick in die Entwicklung des Teams in den vergangenen Wochen, benennt klare Baustellen und erklärt, weshalb er trotz durchwachsener Testspielergebnisse optimistisch in die Spielzeit startet.

Eine Vorbereitung mit gemischten Ergebnissen, aber positiven Erkenntnissen Die Sommervorbereitung verlief für den SV Blau-Weiss Markendorf nicht ohne Herausforderungen. Urlaubs- und verletzungsbedingte Ausfälle machten es schwierig, in den Testspielen konstant zu punkten. Trainer Alexander Bernwald spricht von „durchwachsenen Ergebnissen“, sieht aber dennoch viele positive Aspekte: „Die Vorbereitung hat gezeigt, welches Potenzial in der Mannschaft steckt.“

Neuzugänge mit sofortigem Einfluss Acht neue Spieler verstärken den SV Blau-Weiss Markendorf in dieser Saison, und fast alle konnten bereits in der Vorbereitung ein Ausrufezeichen setzen. Derenik Mayilyan, ein alter Bekannter am Apfelweg, habe mit seinem Torriecher und seiner Einsatzbereitschaft im Pokal bereits wichtige Momente beschert. Christopher Winter und Amara Compo fallen vor allem durch „harte Arbeit, Einsatzwillen und Zweikampfstärke“ auf und bringen eine Mentalität mit, die dem Team guttut.

Besonders die Atmosphäre innerhalb des Teams habe sich gefestigt. Die Spieler hätten sich sowohl sportlich als auch menschlich gefunden, und erste Automatismen im Zusammenspiel seien klar erkennbar. Eine konstant hohe Trainingsbeteiligung, die in dieser Form nicht selbstverständlich sei, zeige, wie motiviert die Mannschaft ist. Dennoch sieht der Coach Verbesserungspotential: „Wir wollen im Spielaufbau klarer agieren und das Tempo in Umschaltsituationen steigern.“

Dominic Menzel bezeichnet Bernwald als „die größte Überraschung der Vorbereitung“: Er habe sofort Verantwortung übernommen, arbeite hochkonzentriert und gehe sportlich wie menschlich voran. Auch Rückkehrer Angelo Müller überzeugte mit außergewöhnlichen technischen Fähigkeiten und einer starken Pokalleistung.

Ole Achtenberg besticht durch seine kommunikative Art, seine Spielübersicht und Technik – und passt auch menschlich hervorragend in die Mannschaft. Joshua Tröger kam aus Berlin und ist ein unermüdlicher Dauerläufer, der den Außenbahnen Tempo verleiht. Erik Schickert gab bereits am letzten Spieltag der Vorsaison sein „erneutes Debüt“ und bewies dabei, dass er eine wichtige Rolle im Team einnehmen kann.

Kader steht – keine weiteren Wechsel geplant

Mit diesen Neuzugängen sieht Bernwald seinen Kader komplett. „Wir sind sehr zufrieden mit unserem Kader“, sagt der Coach und schließt weitere Verpflichtungen ebenso aus wie Abgänge. Die abgeschlossene Personalplanung ermögliche es, sich nun voll und ganz auf die spielerische und taktische Feinarbeit zu konzentrieren. Die Mischung aus erfahrenen Spielern, Rückkehrern und frischen Impulsen stimme, und alle Spieler hätten sich bereits gut in die Mannschaft integriert.

Technische Qualität und Einsatzwille als Stärken

Bernwald sieht seine Mannschaft vor allem in der Kombination aus fußballerischer Qualität und hoher Einsatzbereitschaft stark. „Die Jungs sind bereit, füreinander zu arbeiten – und genau das macht den Unterschied aus“, betont er. Hinzu komme die Variabilität im Spiel: Markendorf könne sowohl auf Ballbesitz setzen als auch blitzschnell umschalten. Gleichwohl bleibt die Defensivarbeit ein zentrales Thema. In der Vergangenheit habe es gerade gegen Teams mit schnellem Umkehrspiel Probleme gegeben, weshalb daran weiterhin intensiv gearbeitet werde.

Mit neuer Mannschaftsstruktur ins obere Tabellendrittel

Das Ziel für die neue Saison ist ambitioniert: Trotz acht neuer Spieler will der SV Blau-Weiss Markendorf „oben mitspielen“. Bernwald weiß, dass es Zeit braucht, bis sich die Mannschaft vollständig einspielt, ist aber überzeugt, dass die Qualität und Einstellung stimmen. Er will von Spiel zu Spiel denken, sich konstant verbessern und eine Eigendynamik innerhalb des Teams entwickeln, die das Erreichen der Ziele unterstützt.

Konkurrenz mit hoher Qualität

Für den Titelkampf hat Bernwald klare Favoriten im Blick: Schulzendorf und Teltow hätten schon in der vergangenen Spielzeit ihre Stärke bewiesen. Briesen habe sich zudem gezielt verstärkt. Auch die beiden Aufsteiger sowie der Landesligaabsteiger FSV Union Fürstenwalde II dürften im oberen Tabellendrittel mitmischen. „Es ist von einem engen Rennen auszugehen, in dem Kleinigkeiten entscheiden werden“, so die Einschätzung des Trainers.

Kapitän mit Führungsqualitäten

An der Spitze der Mannschaft steht auch in dieser Saison Michael Gambashidze. Die erneute Wahl zum Kapitän durch die Mannschaft sei aus Sicht des Trainers folgerichtig: „Er gehört zu den erfahrensten Spielern, ist schon lange Teil des Teams und genießt großen Respekt in der Kabine.“ Auf dem Platz gehe er mit Leistung voran, außerhalb sorge er für Ruhe und Stabilität. Sein Wissen um Verein und Liga mache ihn zu einem unverzichtbaren Anker im Teamgefüge.