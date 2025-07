Vorbereitung gestartet: GSV Moers will in der Landesliga angreifen

Landesligist GSV Moers ist am Mittwochabend in die Sommer-Vorbereitung gestartet. Die Elf von Chefcoach Dirk Warmann, die in der abgelaufenen Spielzeit bereits zur Mitte der Rückrunde den Klassenerhalt sicherte und somit formulierte Saisonziel erreichte, will sich nun auch im zweiten Jahr von seiner besten Seite zeigen. Wie schon im Vorjahr wird der GSV auch in der kommenden Saison in der Landesliga, Gruppe 2 starten.

Für den GSV Moers verlief die vergangene Spielzeit nach Plan. Mit 49 Punkten auf der Habenseite beendeten die Schwarz-Gelben die Spielzeit schlussendlich auf einem überaus ordentlichen zehnten Tabellenplatz, mit dem Abstieg hatte die Warmann-Elf zum Saisonende hin nichts zu tun. Am Mittwochabend ist der GSV nun in die Sommer-Vorbereitung gestartet, allerdings ohne zwei Leistungsträger der Vorsaison.

Während sich also der Großteil der GSV-Akteure am Mittwochabend auf dem Trainingsgelände zum Trainingsauftakt einfand, waren zwei Akteure noch nicht mit von der Partie. Sowohl Defensivmann Julian Lösbrock als auch Mittfeld-Stratege Marc Bäsner konnten verletzungsbedingt noch nicht mitwirken. Während Ersterer aufgrund einer Meniskus-OP vorerst außen vor ist, hat es Bösner noch schlimmer erwischt. Der 23-jährige Leistungsträger, der erst im vergangenen Winter von Bezirksligist TV Kalkum-Wittlaer verpflichtet wurde, fällt aufgrund eines Knorpelschadens im Knie noch lange aus. Aller Voraussicht nach ist an eine Rückkehr Bäsners vor dem Hinrunden-Ende nicht zu denken.

„Das tut uns schon sehr seh. Wir hoffen aber, dies mit dem aktuellen Kader auffangen zu können“, ordnet Sportleiter Patrick Iwersen gegenüber der NRZ die derzeitige Situation ein. Einen Teil dazu beitragen, dass es auch ohne die beiden Verletzten erfolgreich läuft, soll demnächst auch Koki Okamura. Der japanische Flügelspieler des Duisburger FV 08 spielt in den kommenden Tagen beim GSV vor und könnte sich für eine Verpflichtung empfehlen. Leiter Iversen blickt in jedem Fall positiv auf die kommende Vorbereitungs-Zeit: „Alle haben Bock auf die neue Saison, das haben wir auch schon an der guten Beteiligung bei den freiwilligen Einheiten in der vergangenen Woche gesehen“, zeigt sich der 35-jährige zuversichtlich.