Vorbereitung geht weiter: VfL Osnabrück testet beim FC Gütersloh

Nach dem intensiven Trainingslager in Tirol und der knappen Testspielniederlage gegen Viktoria Pilsen wartet mit dem FC Gütersloh am Samstag (Anstoß: 14:00 Uhr) der nächste Prüfstein auf den VfL Osnabrück. Gespielt wird im traditionsreichen Ohlendorfstadion im Heidewald – gegen einen ambitionierten Regionalligisten, der sich in der vergangenen Saison als Vizemeister der Regionalliga West etabliert hat.

Der FC Gütersloh gehört aktuell zu den stabilsten Teams der Regionalliga West. Unter Trainer Julian Hesse – seit 2019 im Amt – entwickelte sich der Klub vom Abstiegskandidaten zum Spitzenteam. Besonders in der Rückrunde der vergangenen Saison brillierten die Ostwestfalen mit 39 Punkten aus 16 Spielen. Angreifer Patrik Twardzik sicherte sich mit 20 Treffern die Torjägerkrone, Torwart Jarno Peters – einst in der U19 des VfL aktiv – glänzte mit acht Zu-Null-Spielen. Auch Innenverteidiger Jannik Borgmann durchlief Teile seiner Jugendzeit in Osnabrück.

Für den VfL geht es darum, die Erkenntnisse aus dem 0:1 gegen Pilsen weiterzuentwickeln – vor allem im Abschluss. Timo Schultz hat unter der Woche intensiv an den Abläufen gearbeitet und will nun mehr Zielstrebigkeit im letzten Drittel sehen: „Wir wollen klare Strukturen erkennen und natürlich auch das Spiel gewinnen.“ Ein Wiedersehen mit Ex-Spieler Jan-Lukas Liehr (nun in Gütersloh) könnte ebenfalls auf dem Programm stehen.