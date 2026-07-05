Vorbereitung erfolgreich gestartet – TuS Eintracht gewinnt erstes Testspiel mit 6:1
Nach zwei anstrengenden und intensiven Trainingseinheiten stand für den TuS Eintracht das erste Testspiel der Vorbereitung auf dem Programm. Gegen den FC Türksport Steinhagen setzte sich die Mannschaft am Ende deutlich mit 6:1 (3:0) durch.
Von Beginn an zeigte der TuS eine engagierte Leistung und erspielte sich zahlreiche Torchancen. Trotz der intensiven Belastung aus den Trainingseinheiten zuvor waren vor allem in der ersten Halbzeit viele gute Offensivaktionen zu sehen. Dass bei dem einen oder anderen Spieler die schweren Beine zu erkennen waren, war nach den vergangenen Tagen nicht überraschend. Dennoch war es ein sehr guter erster Härtetest in der Vorbereitung.
Die Tore für den TuS Eintracht erzielten Kadir Sentürk (10.), Chris Dennis Böhme (20., 40.), Julian Jaspers (70., 85.) sowie Alexander Mayr (87.). Den Ehrentreffer für den FC Türksport Steinhagen erzielte Eren Deli in der 88. Minute.
Trainer Tomislav Tadic (TuS Eintracht):
“Es war ein guter Test zum Auftakt der Vorbereitung. Wir haben viel ausprobiert und waren gerade in der ersten Halbzeit sehr gefährlich in unseren Aktionen. In der zweiten Halbzeit haben wir etwas an Tempo verloren und das Spiel insgesamt etwas ruhiger gestaltet. Insgesamt bin ich mit dem ersten Test zufrieden.”
Der nächste Test steht bereits bevor: Am Donnerstag, den 09.07., um 19:30 Uhr empfängt der TuS Eintracht den VfL Oldentrup zum nächsten Vorbereitungsspiel.