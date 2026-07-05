Vorbereitung erfolgreich gestartet

– Foto: Peter Schildmann

Nach zwei anstrengenden und intensiven Trainingseinheiten stand für den TuS Eintracht das erste Testspiel der Vorbereitung auf dem Programm. Gegen den FC Türksport Steinhagen setzte sich die Mannschaft am Ende deutlich mit 6:1 (3:0) durch.

Von Beginn an zeigte der TuS eine engagierte Leistung und erspielte sich zahlreiche Torchancen. Trotz der intensiven Belastung aus den Trainingseinheiten zuvor waren vor allem in der ersten Halbzeit viele gute Offensivaktionen zu sehen. Dass bei dem einen oder anderen Spieler die schweren Beine zu erkennen waren, war nach den vergangenen Tagen nicht überraschend. Dennoch war es ein sehr guter erster Härtetest in der Vorbereitung.

Die Tore für den TuS Eintracht erzielten Kadir Sentürk (10.), Chris Dennis Böhme (20., 40.), Julian Jaspers (70., 85.) sowie Alexander Mayr (87.). Den Ehrentreffer für den FC Türksport Steinhagen erzielte Eren Deli in der 88. Minute.