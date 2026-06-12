Vorbereitung des 3.Liga-Aufsteigers Trainingslager, internationale Testspiele und Saisoneröffnung prägen den Sommerfahrplan des Aufsteigers von red · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Robert Gertzen

Nach dem erfolgreichen Aufstieg richtet der SV Meppen den Blick bereits auf die neue Saison in der 3. Liga. Die Verantwortlichen haben nun den Fahrplan für die Sommervorbereitung festgelegt. Neben einem Trainingslager, mehreren Testspielen und einem Blitzturnier warten auch internationale Gegner auf die Mannschaft von Trainer Lucas Beniermann.

Der Startschuss fällt am 22. und 23. Juni mit den obligatorischen Leistungstests. Anschließend beginnt die erste gemeinsame Trainingsphase, in der die Grundlagen für die erste Drittligasaison seit mehreren Jahren gelegt werden sollen. Bereits am 27. Juni steht das erste Testspiel auf dem Programm. Dann gastieren die Emsländer beim TV Dinklage.

Trainingslager und internationales Blitzturnier Vom 29. Juni bis zum 3. Juli bezieht der SV Meppen sein Trainingslager in Sögel. Dort soll vor allem an Fitness, Abläufen und dem Zusammenspiel des neu zusammengestellten Kaders gearbeitet werden. Direkt im Anschluss wartet ein internationaler Härtetest. Beim Blitzturnier in Laarwald trifft der SVM auf den niederländischen FC Emmen sowie HHC Hardenberg.