Vorbereitung des 3.Liga-Aufsteigers

Nach dem erfolgreichen Aufstieg richtet der SV Meppen den Blick bereits auf die neue Saison in der 3. Liga. Die Verantwortlichen haben nun den Fahrplan für die Sommervorbereitung festgelegt. Neben einem Trainingslager, mehreren Testspielen und einem Blitzturnier warten auch internationale Gegner auf die Mannschaft von Trainer Lucas Beniermann.
Der Startschuss fällt am 22. und 23. Juni mit den obligatorischen Leistungstests. Anschließend beginnt die erste gemeinsame Trainingsphase, in der die Grundlagen für die erste Drittligasaison seit mehreren Jahren gelegt werden sollen.
Bereits am 27. Juni steht das erste Testspiel auf dem Programm. Dann gastieren die Emsländer beim TV Dinklage.
Vom 29. Juni bis zum 3. Juli bezieht der SV Meppen sein Trainingslager in Sögel. Dort soll vor allem an Fitness, Abläufen und dem Zusammenspiel des neu zusammengestellten Kaders gearbeitet werden.
Direkt im Anschluss wartet ein internationaler Härtetest. Beim Blitzturnier in Laarwald trifft der SVM auf den niederländischen FC Emmen sowie HHC Hardenberg.
Mit dem SSV Jeddeloh II wartet am 10. Juli ein bekannter Gegner aus Niedersachsen. Eine Woche später folgt ein besonders anspruchsvoller Test gegen Sparta Rotterdam, der allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen wird.
Die offizielle Saisoneröffnung findet am 25. Juli statt. Dabei trifft der SV Meppen auf die U23 des FC Schalke 04. Die Begegnung wird auf dem B-Platz an der Hänsch-Arena ausgetragen. Den Abschluss der Vorbereitung bildet am 1. August ein weiterer Test unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Gegner und Spielort werden bewusst nicht bekanntgegeben.
Nur eine Woche später wird es dann ernst: Der erste Spieltag der 3. Liga ist für den Zeitraum vom 7. bis 9. August angesetzt. Bis dahin will der Aufsteiger die personellen und sportlichen Voraussetzungen geschaffen haben, um sich in der neuen Liga zu behaupten.
Mit dem abwechslungsreichen Programm setzt der SV Meppen auf eine Mischung aus regionalen Gegnern, internationalen Vergleichen und gezielten Belastungstests, um optimal vorbereitet in das Abenteuer 3. Liga zu starten.