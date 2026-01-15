Vorbereitung der TSG Neustrelitz läuft planmäßig

Seit dem Trainingsauftakt der TSG Neustrelitzam vergangenen Sonnabend hat die Vorbereitung auf die Rückrunde in der Oberliga Nord mittlerweile Fahrt aufgenommen. Einer von zwei wichtigen Tests unter Wettkampfbedingungen wird am Sonnabend, den 17.01., stattfinden. Die Neustrelitzer Oberligisten messen sich auf gegnerischem Platz ab 15.30 Uhr mit der Vertretung des SC 1903 Weimar (Landesklasse).

Die zweite Testbegegnung gegen den Penzliner SV (Verbandsliga) ist für Freitag, den 30.01.2026 geplant. Anpfiff ist um 19.00 Uhr. Weitere sportliche Vergleiche sind TSG-intern vorgesehen.

Während der gesamten Vorbereitung werden kontinuierlich Probespieler in die Mannschaftsaktivitäten integriert. Der scharfe Start der Oberligarückrunde ist dann, Stand heute, am 06. Februar mit der Auswärtsbegegnung gegen den 1. FC Anker Wismar zu erleben.