Lohhofs Trainer Daniel Suck (vorne): „Wenn wir am Ende irgendwo zwischen Platz fünf und acht landen, dann können wir von einer sehr vernünftigen ersten Saison mit unserer jungen Truppe sprechen.“ – Foto: Gerald Förtsch

Vorbereitung beim SV Lohhof: Wer verliert, muss zahlen

Lohhof – Mit einer Serie von vier Spielen ohne Niederlage haben sich die Fußballer des SV Lohhof in der Kreisliga 1 vom Jahr 2022 verabschiedet. „Deshalb kam die Winterpause für uns zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt“, sagt Spielertrainer Daniel Suck. Für seine Elf werde es nun darum gehen, im neuen Jahr an die zuletzt so starken Leistungen anzuknüpfen.