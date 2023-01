Vorbereitung beendet: Das war der Winter-Fahrplan der Oberligateams Oberliga Niederrhein: Die Mannschaften der Liga bereiten sich auf die zweite Saisonhälfte vor.

Schon am Wochenende rollt in der Oberliga Niederrhein wieder der Ball. Nach einer kräftezehrenden und langen ersten Saisonhälfte haben die Vereine in der Winterpause fleißig getestet, um sich optimal auf die verbliebenen Spieltage vorzubereiten. Zumal es in der Liga spannend ist wie lange nicht mehr. Sowohl an der Tabellenspitze als auch im Tabellenkeller ist noch alles drin. Da ist eine gute Vorbereitung umso wichtiger. Welche Testspiele die Teams bestreiten erfahrt ihr im nachfolgenden Artikel.