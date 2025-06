Vorbereitung auf die Regionalliga: Der Testspiel-Plan der FCM-Reserve

In der vergangenen Woche ist die U23 des 1. FC Magdeburg wieder in den Trainingsbetrieb eingestiegen. Seitdem läuft die Vorbereitung auf die erste Regionalliga-Saison einer FCM-Reserve überhaupt. Im Plan der Blau-Weißen stehen bisher vier Testspiele.

Den Auftakt gibt es bereits am Mittwochabend, wenn die Magdeburger U23 den niedersächsischen Oberligisten USI Lupo Martini Wolfsburg auf dem Nebenplatz an der Avnet Arena empfängt. Schon wenige Tage später geht das Testen weiter: Am Sonntag um 13.30 Uhr begrüßen die Blau-Weißen dann den niedersächsischen Regionalliga-Aufsteiger FSV Schöningen um FCM-Ikone Christian Beck (13:30 Uhr).

Bis zum Auftakt der neuen Regionalliga-Saison am Wochenende vom 25. bis 27. Juli stehen bisher zweit weitere Termine fest im Programm: Am 5. Juli testen die Magdeburger gegen den letztjährigen Oberliga-Kontrahenten VfL Halle 96, am 19. Juli gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz aus der Regionalliga Südwest. Mindestens eine weitere Partie ist noch in Planung - um dann bestmöglich vorbereitet in die erste Regionalliga-Saison zu starten.