Vorbereitung abgeschlossen: Oberligisten bereit für Rückrunden-Start

Die Sportfreunde Baumberg haben in der Vorbereitung mit guten Leistungen überzeugt. – Foto: Jens Terhardt

Die Winterpause in der Oberliga Niederrhein ist in wenigen Stunden vorbei. Mit dem Derby zwischen Ratingen 04/19 und dem VfB Hilden wird die Rückrunde offiziell eingeleitet. Wir werfen zuvor einen Blick zurück auf die Vorbereitung der Mannschaften. Starke Leistungen haben die Sportfreunde Baumberg gezeigt, weniger überzeugend präsentierte sich der KFC Uerdingen.