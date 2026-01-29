 2026-01-27T15:58:05.997Z

Allgemeines

Vorbereitung abgeschlossen: Oberligisten bereit für Rückrunden-Start

Am letzten Januar-Wochenende geht es in der Oberliga Niederrhein wieder um Punkte. Zuvor wurde ausgiebig getestet. Die Übersicht.

von Marcel Eichholz · Heute, 15:45 Uhr · 0 Leser
Die Sportfreunde Baumberg haben in der Vorbereitung mit guten Leistungen überzeugt.
Die Sportfreunde Baumberg haben in der Vorbereitung mit guten Leistungen überzeugt. – Foto: Jens Terhardt

