Vorbereitung abgeschlossen: Oberligisten bereit für Rückrunden-Start

2026-01-27T15:58:05.997Z
Die Winterpause in der
Oberliga Niederrhein ist in wenigen Stunden vorbei. Mit dem Derby zwischen Ratingen 04/19 und dem VfB Hilden wird die Rückrunde offiziell eingeleitet. Wir werfen zuvor einen Blick zurück auf die Vorbereitung der Mannschaften. Starke Leistungen haben die Sportfreunde Baumberg gezeigt, weniger überzeugend präsentierte sich der KFC Uerdingen. Es fehlen Termine oder uns ist ein Fehler gelaufen. Informiert uns bitte und schickt eine Mail an fupa@rp-digital.de. Den Auftakt zur zweiten Saisonhälfte macht am Freitagabend, 30. Januar, das Derby zwischen Tabellenführer Ratingen 04/19 und dem VfB Hilden. 1. FC Kleve
SA, 3. Januar - Hallenstadtmeisterschaft Kleve SO, 11. Januar, 15 Uhr - Borussia Veen (A) - ABSETZUNG SA, 17. Januar, 13 Uhr - TuS Xanten (H), 1:1 SO, 18. Januar, 13 Uhr - MSV Duisburg U19 (H) - ABSETZUNG SO, 25. Januar, 13 Uhr - Rot-Weiß Oberhausen U19 (A), 2:1 SO, 25. Januar, 15.30 Uhr - GSV Moers (A) -ABSETZUNG
1. FC Monheim
MI, 7. Januar, 19.30 Uhr - SVG Weissenberg (A) - ABSETZUNG SA, 10. Januar, 14 Uhr - 1. FC Köln U21 (H) - ABSETZUNG DI, 13. Januar, 19.30 Uhr - TSV Bayer Dormagen (H), 4:0 SA, 17. Januar, 14 Uhr - FC Wegberg-Beeck (A), 2:4 SO, 25. Januar, 15 Uhr - SSV Bornheim (H), 4:2
Blau-Weiß Dingden DO, 8. Januar, 19.30 Uhr - Westfalia Gemen (H), 1:0 SO, 11. Januar, 14 Uhr - Preußen Münster II (A) - ABSETZUNG SA, 17. Januar, 14 Uhr - 1. FC Bocholt (A), 5:0 DO, 22. Januar, 19.30 Uhr - SV Rot-Weiß Deuten (A), 2:3 SA, 24. Januar, 13.30 Uhr - Viktoria Goch (A), 0:3 DJK Adler Union Frintrop SA, 10. Januar, 12 Uhr - Viktoria Goch (A) - ABSETZUG SA, 17. Januar, 15.30 Uhr - DJK Blau-Weiß Mintard (H), 5:2 SO, 18. Januar, 14.30 Uhr - SV Schermbeck (A), 3:1 SO, 18. Januar, 17.30 Uhr - Sportfreunde Königshardt (A), 6:1 SA, 24. Januar, 15 Uhr - DJK Arminia Klosterhardt (H), 2:1 SO, 25. Januar, 14 Uhr - DSC Wanne Eickel (A), 2:5 FR, 13. Februar, 19 Uhr - FC Kray (A) ETB Schwarz-Weiß Essen DI, 13. Januar, 18.45 Uhr - Fortuna Düsseldorf U23 (A), 4:2 DO, 15. Januar, 19 Uhr - 1. FC Bocholt (H) - ABSETZUNG SO, 18. Januar - Hallenstadtmeisterschaft Essen DI, 20. Januar, 19.15 Uhr - 1. FC Wülfrath (H) - ABBRUCH SA, 24. Januar, 15 Uhr - DV Solingen (H), 4:1 FC Büderich SO, 4. Januar, 14 Uhr - DV Solingen (H) - ABSETZUNG MI, 7. Januar, 19.30 Uhr - OSV Meerbusch (H) - ABSETZUNG SO, 11. Januar, 13.30 Uhr - 1. FC Lintfort (H) - ABSETZUNG MI, 14. Januar, 19.30 Uhr - SG Unterrath (H), 3:1 SO, 18. Januar, 14 Uhr - SpVg Frechen 20 (A), 1:3 SO, 25. Januar, 15 Uhr - Sportfreunde Düren (H), 2:1 Holzheimer SG FR, 9. Januar, 20 Uhr - DJK Gnadental (A) - ABSETZUNG SA, 10. Januar, 14 Uhr - 1. FC Grevenbroich-Süd (A) - ABSETZUNG MI, 14. Januar, 19.30 Uhr - Victoria Mennrath (H), 5:1 MI, 14. Januar - Hallenkreismeisterschaft Grevenbroich SO, 18. Januar, 13.30 Uhr - FC Teutonia Weiden (H), 2:1 SO, 18. Januar - Hallenkreismeisterschaft Grevenbroich MO, 19. Januar, 19.30 Uhr - SC Kapellen-Erft (H), 0:3 SO, 25. Januar, 15.30 Uhr - ASV Süchteln (A), 3:2 KFC Uerdingen FR-SO, 2.-4. Januar - Hallenstadtmeisterschaft Krefeld FR, 9. Januar, 19.30 Uhr - TSG Sprockhövel (A) - ABSETZUNG SO, 11. Januar, 15 Uhr - SSVg Velbert (H) - ABSETZUNG MI, 14. Januar, 19 Uhr - Borussia Mönchengladbach II (A), 7:1 SA-SO, 17.-18. Januar - Turnier in Hordel DO, 22. Januar, 19.30 Uhr - TSG Sprockhövel (A), 3:0 SO, 25. Januar, 15 Uhr - Westfalia Rhynern (H), 2:3 FR, 13. Februar, 19.30 Uhr - Viktoria Goch (A) Ratingen 04/19 SA, 10. Januar, 14 Uhr - Borussia Dortmund II (A), 6:1 SO, 11. Januar, 15 Uhr - VfB Speldorf (H) - ABSETZUNG MI, 14. Januar, 19.30 Uhr - ESC Rellinghausen (H), 0:1 SO, 18. Januar, 15 Uhr - 1. FC Wülfrath (H), 4:0 SA, 24. Januar, 14.30 Uhr - FC Wegberg-Beeck (H), 1:2 SC St. Tönis SA, 10. Januar, 14 Uhr - Fortuna Düsseldorf II (A) - ABSETZUNG SO, 11. Januar, 15 Uhr - Sportfreunde Uevekoven (A) - ABSETZUNG DI, 13. Januar, 19.30 Uhr - 1. FC Lintfort (A), 2:2 SA, 17. Januar, 14 Uhr - SV Sonsbeck (H), 3:1 MI, 21. Januar, 19.30 Uhr - FC Kosova (A), 2:5 SA, 25. Januar, 15 Uhr - Union Nettetal (H), 0:0 Sportfreunde Baumberg DI, 6. Januar, 19.30 Uhr - SG Unterrath (H) - ABSETZUNG SA, 10. Januar, 14 Uhr - Borussia Mönchengladbach U23 (A) - ABSETZUNG SO, 11. Januar, 14 Uhr - TuRU Düsseldorf (H) - ABSETZUNG SO, 18. Januar, 14 Uhr - SV Bergisch Gladbach (H), 3:4 DI, 20. Januar, 19.30 Uhr - SSVg Velbert (H), 3:1 SA, 24. Januar, 14 Uhr - FC Hürth (H), 3:0 SpVg Schonnebeck SA, 10. Januar - Hallenstadtmeisterschaft Essen SO, 11. Januar, 15 Uhr - Rot Weiss Ahlen (H) - ABSETZUNG MI, 14. Januar, 19 Uhr - SG Schönebeck (H), 2:1 SA, 17. Januar, 11 Uhr - SpVgg Erkenschwick (H), 1:2 MI, 21. Januar, 19.30 Uhr - VfB Homberg (A) - ABSETZUNG SO, 25. Januar, 15 Uhr - TSG Sprockhövel (H), 3:1 DI, 27. Januar, 18 Uhr - MSV Duisburg (A), 5:0 SO, 1. Februar, 15 Uhr - SV Türkiyemspor Bochum (A) - ABSETZUNG SV Biemenhorst DI, 6. Januar, 18 Uhr - 1. FC Bocholt (H), 1:4 MI, 7. Januar, 20 Uhr - SGE Bedburg-Hau (A), 5:0 SO, 11. Januar, 15.30 Uhr - TuS Stenern (H) - ABSETZUNG DO, 15. Januar, 19.30 Uhr - TuS Stenern (H), 4:0 SO, 18. Januar - Hallenstadtmeisterschaft Bocholt DO, 22. Januar, 19.30 Uhr - SpVgg Vreden (H), 0:1 SO, 25. Januar, 16 Uhr - SV Scherpenberg (A), 2:2 SV Sonsbeck SA, 10. Januar, 14 Uhr - TuS Xanten (H) - ABSETZUNG DI, 13. Januar, 19.30 Uhr - SV Scherpenberg (H), 1:1 SA, 17. Januar, 14 Uhr - SC St. Tönis (A), 3:1 MO, 19. Januar, 19.30 Uhr - 1. FC Lintfort (A), 4:1 SO, 25. Januar, 14 Uhr - SV Schermbeck (A) - ABSETZUNG TSV Meerbusch SA, 3. Januar - Hallenstadtmeisterschaft Meerbusch DO, 8. Januar, 19.30 Uhr - SSVg Velbert (H) - ABSETZUNG DO, 15. Januar, 19.45 Uhr - OSV Meerbusch (A), 2:3 SA, 17. Januar, 14.30 Uhr - DV Solingen (H), 0:1 SA, 24. Januar, 15 Uhr - ASC Dortmund (A), 5:2 DI, 27. Januar, 20 Uhr - SpVg Odenkirchen (A), 1:2 VfB Hilden SO, 11. Januar, 15.30 Uhr - 1. FC Wülfrath (H) - ABSETZUNG SO, 18. Januar, 15.30 Uhr - SV Eintracht Hohkeppel (A), 3:3 MI, 21. Januar, 19.30 Uhr - DV Solingen (A), 1:4 SA, 24. Januar, 14 Uhr - SSV Merten (A), 2:0 VfB Homberg SA, 10. Januar - Hallenstadtmeisterschaft Duisburg DI, 13. Januar, 19 Uhr - Rot-Weiß Oberhausen U19 (A), 0:3 SO, 18. Januar, 15 Uhr - SV Scherpenberg (H), 0:0 MI, 21. Januar, 19.30 Uhr - SpVg Schonnebeck (H) - ABSETZUNG MI, 21. Januar, 19.30 Uhr - SV Budberg (H), 3:2 SO, 25. Januar, 15 Uhr - SV Schermbeck (H),1:3 VfL Jüchen SA, 10. Januar, 14 Uhr - TuS Buisdorf (H) - ABSETZUNG SA, 10. Januar, 14.30 Uhr - 1. FC Köln II (A), 10:0 MI, 14. Januar, 19.30 Uhr - FC Wegberg-Beeck (A), 5:2 SA. 17. Januar, 14 Uhr - 1. FC Düren (H), 1:3 DI, 20. Januar, 20 Uhr - Victoria Mennrath (A), 0:0 SO, 25. Januar, 15 Uhr - FC Teutonia Weiden (H), 4:0 ____
