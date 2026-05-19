Voran Ohe sucht Offensivspieler - Krey setzt auf Spaß statt Geld

Wenn die Daten stimmen, liegt der beste Oher Torschütze bei sieben Treffern. Das ist für einen voraussichtlichen Tabellenfünften ungewöhnlich niedrig, erklärt aber auch, warum Krey in der Vorbereitung genau dort ansetzen will. Ohe war schwer zu schlagen, aber nicht immer durchschlagskräftig genug, um aus stabilen Auftritten noch mehr Siege zu machen. Für den nächsten Schritt braucht die Mannschaft also mehr offensive Verlässlichkeit.

„Wir haben in unserem Offensivspiel noch viel Luft nach oben und das wird auch Thema in der Vorbereitung werden. Dann gilt es, das Ganze auf dem Platz umzusetzen“, sagt Krey. Diese Analyse passt zur Saison. Ohe steht tabellarisch stabil, hat defensiv wenige Gegentore kassiert und gegen fast alle Mannschaften der Liga gepunktet. Gleichzeitig war die offensive Last nicht so verteilt oder ausgeprägt, dass einzelne Torjäger die Saison geprägt hätten.

Das ist eine interessante Doppelbotschaft. Einerseits sieht der Trainer Bedarf und kündigt Verstärkung von außen an. Andererseits nimmt er seine aktuellen Offensivspieler nicht aus der Verantwortung, sondern traut ihnen eine Steigerung zu. Gerade diese Balance dürfte wichtig sein. Ohe will nicht nur ein Problem durch neue Spieler lösen, sondern die vorhandenen Abläufe verbessern und den Konkurrenzkampf erhöhen.

Dass Ohe in der Offensive reagieren will, bestätigt Krey deutlich. Namen nennt er noch nicht, aber die Richtung ist klar. „Ja, es wird externe Verstärkung für die Offensive geben. Die Bekanntgabe erfolgt auf unserer Seite. Aber unsere bestehende Offensive ist heiß darauf, nächste Saison auf einen besseren Wert zu kommen.“

Die Vorbereitung wird dafür eine zentrale Rolle spielen. Wenn Krey meint, dass das Offensivspiel Thema werden soll, geht es nicht nur um einen klassischen Stürmer. Es geht um Muster, Entscheidungsfindung, Besetzung der Box, Tempo im letzten Drittel und die Frage, wie eine Mannschaft mit defensiver Stabilität häufiger zu klaren Abschlüssen kommt. Die Verstärkung kann dabei helfen, aber sie ersetzt nicht die Entwicklung der gesamten Gruppe.

Auch allgemein bleibt Ohe bei der Kaderplanung noch zurückhaltend. „Es wurden Schlüsse gezogen, zu denen wir demnächst etwas veröffentlichen werden“, sagt Krey. Damit ist klar, dass es Veränderungen geben wird, der Verein diese aber zu einem späteren Zeitpunkt offiziell machen möchte. Nach einer Saison mit großem Kader und manchen Spielern, die sich mehr Einsatzzeit ausgerechnet hatten, dürften die Entscheidungen nicht nur Zugänge, sondern auch Rollen und mögliche Abgänge betreffen.

Ohe soll attraktiv und schwer zu schlagen sein

Für die kommende Saison formuliert Krey kein konkretes Tabellenziel, sondern ein Bild davon, wie seine Mannschaft wahrgenommen werden soll. Auf die Frage, was man in einem Jahr über Ohe sagen können soll, antwortet er: „Es macht Spaß, sich die Spiele von Ohe anzuschauen, und mit dieser Qualität und Geschlossenheit sind sie sehr schwer zu schlagen.“

Dieser Satz fasst den nächsten Entwicklungsschritt gut zusammen. Ohe war bereits in dieser Saison schwer zu schlagen. Der Verein hat mit die wenigsten Gegentore der Liga kassiert, die eigene Punktemarke erreicht und sich im oberen Mittelfeld stabilisiert. Was noch stärker hinzukommen soll, ist der Unterhaltungswert, die offensive Idee, das Gefühl, dass Ohe nicht nur Ergebnisse absichert, sondern Spiele aktiver prägt.

Das ist kein kleiner Anspruch. Eine Mannschaft, die defensiv stabil ist, muss beim offensiven Umbau aufpassen, diese Grundlage nicht zu verlieren. Genau darin liegt die Aufgabe für Krey und sein Team. Ohe soll attraktiver werden, aber nicht naiver. Die Mannschaft soll mehr Tore erzielen, aber nicht ihre Stabilität einbüßen. Wenn das gelingt, könnte der Verein seine Entwicklung aus dieser Saison fortsetzen und den Abstand zur Spitzengruppe verkürzen.

Dabei dürfte auch die Kaderstruktur entscheidend werden. In Teil eins hatte Krey bereits erklärt, dass ein großer Kader mit viel Qualität intern nicht immer einfach zu steuern sei, weil einzelne Spieler sich mehr Spielzeit ausgerechnet hätten. Für die kommende Saison muss Ohe also nicht nur die Offensive verstärken, sondern auch die Rollen innerhalb der Mannschaft so justieren, dass Konkurrenzkampf und Kabinenklima weiter zusammenpassen.

Kreys Appell: Spaß vor Geld

Am Ende des Gesprächs wird Krey grundsätzlich. Er richtet den Blick über die eigene Mannschaft hinaus und spricht ein Thema an, das im Amateurfußball immer wieder diskutiert wird: die Rolle des Geldes. „Ich würde mir wünschen, dass die Spieler wieder mehr den Spaß an unserem Sport in den Vordergrund stellen und nicht den finanziellen Aspekt. Jeder sollte mal erlebt haben, was es heißt, mit Freunden seinem Sport nachzugehen und seine Freizeit zu verbringen. Denn das ist das, weswegen wir diesen Sport alle als unser Hobby haben.“

Dieses Zitat passt zu Kreys gesamter Einordnung. Er spricht viel über Geschlossenheit, Entwicklung, Charakter und ehrenamtliches Engagement. Natürlich geht es auch bei Ohe um Qualität, Kaderplanung und Verstärkungen. Aber Krey betont, dass Amateurfußball mehr sein sollte als ein reines Abwägen finanzieller Angebote. Für ihn gehört zum Sport auch die emotionale Bindung an Mannschaft, Verein und gemeinsame Freizeit.

Gerade deshalb dürfte die kommende Kaderplanung für Ohe sensibel sein. Der Verein will stärker werden, aber offenbar nicht um jeden Preis. Externe Verstärkung soll kommen, besonders für die Offensive. Zugleich soll die Mannschaft ihren Charakter behalten und den Spaß nicht verlieren, den Krey schon in dieser Saison ausdrücklich hervorgehoben hat.

Der nächste Schritt liegt im letzten Drittel

Für den FC Voran Ohe beginnt die Arbeit an der neuen Saison also mit einer klaren Analyse. Defensiv war die Mannschaft stabil, tabellarisch hat sie sich verbessert, intern stimmt die Geschlossenheit. Offensiv aber sieht Krey noch Reserven. Genau dort soll die Vorbereitung ansetzen, unterstützt durch externe Verstärkung und durch Spieler aus dem bestehenden Kader, die ihren eigenen Wert verbessern wollen.

Das Ziel ist nicht nur, ein paar Tore mehr zu erzielen. Ohe will eine Mannschaft bleiben, die schwer zu schlagen ist, und zugleich attraktiver werden. Wenn diese Verbindung gelingt, könnte der nächste Schritt in der Landesliga Hansa gelingen. Die Grundlage ist gelegt, die Schwachstelle benannt, die Kaderarbeit läuft.

Und vielleicht ist genau das die passendste Einordnung dieser Saison: Der FC Voran Ohe hat sich stabilisiert, aber noch nicht ausgereizt. Krey sieht Luft nach oben, besonders im Offensivspiel. Gleichzeitig will er, dass der Verein seinen Weg mit Geschlossenheit, Spaß und einer intakten Kabine fortsetzt. Für Ohe ist das keine schlechte Ausgangslage.

Teil I: Gute Entwicklung

Im ersten Teil des FuPa-Zweiteilers hatte Jan Krey die Saison des FC Voran Ohe in der Landesliga Hansa eingeordnet. Dabei ging es um die Steigerung nach Rang acht in der Vorsaison, die erreichte 50-Punkte-Marke, die defensive Stabilität und die starke Entwicklung von Elias Kegel.