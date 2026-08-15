Voran Ohe startet furios, Lohbrügge und Barsbüttel souverän

Maxi Dittrich startet mit einem Doppelpack für Ohe. – Foto: IMAGO / Lobeca

Der Auftakt der Landesliga Hansa gehörte am Freitag komplett den Gästen: Alle vier Auswärtsteams starteten mit einem Sieg in die Saison 2026/27. Der FC Voran Ohe führt nach einem 5:2 bei Hamm United FC die erste Tabelle an, der VfL Lohbrügge setzte sich beim Aufsteiger SC Wentorf mit 4:1 durch. Auch der Barsbütteler SV nahm beim Aufsteiger HSV Barmbek-Uhlenhorst II drei Punkte mit. Besonders spannend wurde es zwischen Bramfelder SV und SC Condor Hamburg: Condor führte früh mit zwei Toren, ehe Justin Sadownik in der Nachspielzeit noch einmal verkürzte.

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Landesliga Hansa: die Spiele am Freitag

Der SC Condor Hamburg hat direkt zum Saisonstart ein enges Duell beim Bramfelder SV für sich entschieden. Nach einer torlosen ersten halben Stunde brachte Diyar Asif die Gäste in der 33. Minute auf Kurs. Nur fünf Minuten später legte Tom Luka Steenbuck zum 2:0 nach (38.) und verschaffte Condor damit noch vor der Pause eine komfortable Ausgangslage. Bramfeld wechselte zum zweiten Durchgang gleich dreifach, ein Treffer wollte aber lange nicht fallen. Erst tief in der Nachspielzeit gelang Justin Sadownik noch das 1:2 (90.+4). Für eine weitere Antwort blieb keine Zeit mehr. Condor nimmt damit die ersten drei Punkte mit und startet als eines von vier siegreichen Auswärtsteams in die neue Saison.

Der erste Tabellenführer heißt FC Voran Ohe. Dabei begann der Abend zunächst nach dem Geschmack von Hamm United FC: Steve Owusu brachte die Gastgeber bereits in der 15. Minute mit 1:0 in Führung. Ohe antwortete allerdings schnell und nachhaltig. Maximilian Thilo Dittrich glich aus (29.), nur drei Minuten später drehte Jeffrey Ekue Mensah das Spiel vollständig (32.). Direkt nach der Pause erhöhte Bless Martin Kumih Dapaah auf 3:1 (47.), ehe Mustafa Erdin Asar den vierten Treffer folgen ließ (70.). Owusu verkürzte mit seinem zweiten Tor noch einmal auf 2:4 (76.), doch Dittrich beseitigte mit seinem zweiten Treffer in der 88. Minute die letzten Zweifel. Mit fünf Auswärtstoren übernimmt Voran Ohe nach dem Freitag zunächst Rang eins.

Aufsteiger SC Wentorf bekam bei seiner Premiere in der Landesliga Hansa direkt die Offensivstärke des VfL Lohbrügge zu spüren. Schon nach fünf Minuten brachte Ali Malekzadah die Gäste in Führung. Kurz vor der Pause wurde es dann besonders bitter für Wentorf: Nick Dennis Turtun traf zunächst zum 2:0 (39.) und legte nur drei Minuten später seinen zweiten Treffer nach (42.). Damit ging Lohbrügge mit einer komfortablen Drei-Tore-Führung in die Kabine. Die Gastgeber kamen durch Justin Oliwer Rönnau in der 82. Minute zwar noch zum 1:3, eine Aufholjagd entwickelte sich daraus aber nicht. Stattdessen setzte Antoine Ibrahim Toure fünf Minuten später den Schlusspunkt zum 4:1. Lohbrügge startet damit deutlich und steht nach dem ersten Abend auf Rang zwei.

Auch für den zweiten Aufsteiger des Freitagabends gab es zum Einstand keine Punkte. Der Barsbütteler SV setzte sich bei HSV Barmbek-Uhlenhorst II mit 3:0 durch und blieb dabei ohne Gegentor. Lukas-Tobias Jäckel brachte die Gäste in der 39. Minute in Führung und sorgte damit für den einzigen Treffer der ersten Hälfte. Nach einer guten Stunde fiel die Vorentscheidung: Timon Jannik Engelmann unterlief in der 62. Minute ein Eigentor zum 2:0 für Barsbüttel. Die Gastgeber fanden anschließend nicht mehr zurück, ehe Kacper Mateusz Tluk in der Nachspielzeit zum 3:0-Endstand traf (90.+2). Barsbüttel reiht sich damit auf Rang drei der ersten Tabelle ein, während BU II zunächst ohne Punkt und eigenes Tor startet.

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Landesliga Hansa: die Spiele am Samstag