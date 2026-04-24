Vor Verbandsliga-Derby: Kapitän verlängert beim Tabellensechsten

– Foto: Jens Körner

Leon Bauer bleibt das Gesicht der Zukunft beim SV Fellbach. Der 22 Jahre alte Kapitän hat seinen Vertrag bis 2027 verlängert und setzt damit in einer wichtigen Saisonphase ein starkes Zeichen. Für den Verbandsligisten ist das weit mehr als eine Personalentscheidung – es ist ein klares Bekenntnis zu Stabilität, Identifikation und Führungsstärke.

Mit der Verlängerung von Leon Bauer ist dem SV Fellbach ein wichtiger Schritt in der Kaderplanung gelungen. Der Kapitän, erst 22 Jahre alt und dennoch bereits zentrale Führungsfigur, bleibt dem Verein ein weiteres Jahr erhalten. Für die Fellbacher ist das ein starkes Signal, denn Bauer verkörpert vieles von dem, wofür der Klub stehen will: Verlässlichkeit, Entwicklung und Verantwortung auf wie neben dem Platz.

Der 1,89 Meter große Rechtsfuß bringt trotz seines jungen Alters bereits einen bemerkenswerten Werdegang mit. Ausgebildet in der Jugend der SG Sonnenhof Großaspach, sammelte er erste Erfahrungen im Herrenbereich beim VfB Neckarrems in der Verbandsliga, ehe ihn sein Weg über Neckarsulm nach Fellbach führte. Dort entwickelte er sich schnell zu einer festen Größe. In der Oberliga-Saison 2024/25 kam er auf zwölf Einsätze, in der laufenden Verbandsliga-Runde stehen bislang 20 Spiele und drei Vorlagen zu Buche.