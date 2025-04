"Vor uns liegen noch schwere Bretter" – FCP empfängt Team der Stunde

Der Fußball-Bayernligist FC Pipinsried empfängt am Freitagabend den TSV Grünwald - und sollte gewarnt sein. Grünwald ist so etwas wie die Mannschaft der Stunde.

Die englischen Wochen gehen für den Fußball-Bayernligisten FC Pipinsried weiter: Nachdem die Pipinsrieder am Dienstag mit dem 4:0-Erfolg in Rain auf Tabellenrang drei geklettert sind, wartet am heutigen Abend der TSV Grünwald, der sich nach einem Katastrophen-Start gefangen hat und 13 von 18 Punkten im Jahr 2025 geholt hat. Anpfiff in der Pipinsrieder Küchenstadel-Arena ist um 18 Uhr.

In diesem Jahr haben die Pipinsrieder noch kein Heimspiel verloren, und die defensive Stabilität hat sich gesteigert. Nur vier Gegentore in sieben Spielen stehen zu Buche. Diese Stabilität ist allerdings ab sofort auch gefragt, denn nun warten auf den FCP echte Schwergewichte der Liga. Der heutige Gegner aus Grünwald gehört laut Tabellenstand nicht dazu.

Mit dem sicher herausgespielten klaren Sieg in Rain ist der FCP nun auch augenscheinlich in Schlagdistanz zu den beiden Spitzenteams der Liga, dem TSV 1860 München II und dem amtierenden Bayernliga-Süd-Meister SV Erlbach. Das Team aus dem Dachauer Hinterland kommt langsam aber sicher ins Rollen, auch wenn es hier und da noch geknirscht hat.

Grünwald ist das Team der Stunde

Tabellarisch gesehen sind die Rollen heute klar verteilt. Aber eben nur tabellarisch. 17 Tore in sechs Spielen, 13 von 18 möglichen Punkten, Siege gegen Schalding (4:3) und in Nördlingen (3:2), die nackten Zahlen zeigen, dass sich in Grünwald etwas getan hat. Nachdem die Star-Trainer Rainer Elfinger und Uwe Wolf gescheitert sind, wurde mit Florian De Prato ein alter Bekannter verpflichtet. Und siehe da: Die Maschinerie läuft.

Personell ist der TSV Grünwald sehr gut aufgestellt, nun zündete die Mannschaft, in der mit Daniel Leugner, Bleron Pirku, Sebastian Mitterhuber und Torwarttrainer-Legende Nenad „Pavle“ Pavlovic vier ehemalige Pipinsrieder auf und neben dem Platz agieren.

Prominenter Neuzugang für Grünwalder Tor

Zuletzt verpflichte man mit Torwart Stefan Marinovic einen Fußball-Globetrotter. Der Keeper war schon unter anderem bei Hapoel Tel Aviv (Israel), Bristol City (England), Wellington (Neuseeland) und in Vancouver (Kanada) tätig. In Deutschland waren seine Stationen unter anderem bei 1860 München, bei der SpVgg Unterhaching und bei SV Wehen Wiesbaden.

Zudem kicken mit Leon Sammer, David Wörns, Nick Starke, Benedikt Fink und Gianluca Pizarro gleich fünf Söhne ehemaliger Bundesliga-Profis in Grünwald. Die Mannschaft hat also jede Menge Erfahrung und ist derzeit auf dem besten Wege, sich aus der Abstiegsregion zu verabschieden.

„Vor uns liegen noch schwere Bretter“, weiß auch der Sportliche Leiter des FC Pipinsried, Johannes Müller. Und zu den schweren Brettern gehört eben auch der TSV Grünwald. Bis auf die Langzeitverletzten Nenad Petkovic und Daniel Zanker sind beim FCP alle Mann an Bord.

Torjäger Karger ist wieder im Kader

Mit dabei sein wird auch wieder Top-Torjäger Nico Karger, der beim Spiel in Rain nach seiner Waden-Blessur noch geschont wurde. „Die in Rain in der ersten halben Stunde gezeigten Dominanz müssen wir auf 70 bis 80 Minuten ausdehnen, dann wird es gut aussehen“, ist sich Müller sicher.