Vor über 900 Zuschauern: Neuching zittert sich gegen FCI zum Klassenerhalt

Dank eines 2:1-Siegs gegen den FC Inning schafft die SpVgg Neuching den Klassenerhalt. Besonders die Kulisse in Neuching beeindruckte.

Eine erfolgreiche Relegation samt Aufstieg sollte für den FCI der perfekte Einstieg in das Inninger Festwochenende werden. Die Elf der Brüder Adrian und Manuel Hahn wollte am Abend vor dem Start des Holzlandvolksfests endlich die lange ersehnte Kreisklasse erreichen. Die SpVgg Neuching aber machte Inning einen Strich durch die Partyrechnung und schaffte dank des 2:1 (1:1)-Erfolgs den Klassenerhalt.

Inning hatte keine Kosten und Mühen gescheut und sogar eigens einen Fanbus für das Spiel in Walpertskirchen organisiert. Die zahlreichen mitgereisten Anhänger machten prompt ordentlich Alarm und trieben ihre Mannschaft unermüdlich an. Allerdings reichte es nicht ganz, weil Gegner Neuching am Ende eines kurzweiligen und spannenden Fußballspiels die Nase knapp vorn hatte und sich mit Kampf, Leidenschaft und etwas Glück für ein weiteres Kreisklassenjahr qualifizieren konnte.

Inning war vor über 900 Zuschauern zunächst das spielbestimmende Team. Neuching agierte defensiv, hatte sofort alle Hände voll zu tun, die vielen Inninger Standards wegzuverteidigen. Innings auffälliger Offensivmotor Leon Nagl hatte nach einer zu kurzen Kopfballabwehr die erste Chance des Abends, zielte aber aus der Ferne knapp über das Tor (13.). Neuching operierte vor allem mit langen Bällen und kam quasi mit der ersten Torgelegenheit zum 1:0.