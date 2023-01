Vor über 900 Fans: Deggendorf triumphiert beim SAR-Cup Landesligist hält in einem ultra-spannenden Endspiel den Bayernligisten VfR Garching im Neunmeterschießen nieder

Vor mehr als 900 Zuschauern ist die 15. Auflage des SAR-Cup mit einer Überraschung zu Ende gegangen: Die SpVgg GW Deggendorf düpierte die Konkurrenz und stand beim Bandenkick des FC Dingolfing am Ende ganz oben. Der Landesliga-Neuling hielt in einem dramatischen Finale den Süd-Bayernligisten VfR Garching mit 4:3 (1:1) nach Neunmeterschießen nieder. Dritter wurde der Nord-Bayernligist 1. SC Feucht der die bärenstarke U19 des SV Wacker Burghausen knapp mit 3:2 in Schach hielt.

Niels Kraschinski brachte die Donaustädter im Endspiel früh mit 1:0 in Front. Als Deggendorf in der Schlussphase eine zweiminütige Überzahl nicht nutzen konnte, sollte sich das eine halbe Minute vor Spielende rächen. Philip Gmell markierte den Ausgleichstreffer, so dass die Entscheidung vom ominösen Punkt fallen musste. Während bei Grün-Weiß Michael Faber, Niels Kraschinski und Max Bachl-Staudinger sicher verwandelte, setzte der erste Schütze der Oberbayern das Spielgerät neben das Tor. Somit gingen neben dem Sieger-Pokal auch 1.200 Euro Prämie an den Sechstligisten. Die unterlegenen Garchinger Kicker erhielten immerhin noch 800 Euro. "Wir sind nur als einer der beiden besten Gruppendritten weitergekommen und wenn man sowohl das Halbfinale als auch das Endspiel im Neunmeterschießen gewinnt, war natürlich auch das notwendige Quäntchen Glück auf unserer Seite. Die Jungs haben es aber super gemacht und sich vor allem voll reingehauen. Auf diesen Turniersieg können wir richtig stolz sein", freute sich Deggendorfs Trainer Thomas Seidl.





Im Halbfinale lieferten sich der spätere Turniersieger und die Talente des SV Wacker Burghausen ein umkämpftes Duell, das Torlos blieb. Im Neunmeterschießen wurde Lukas Groll mit zwei abgewehrten Schüssen zum Matchwinner. Im ersten Semifinale packte der VfR Garching den 1. SC Feucht mit 2:1. Die im Vorfeld hoch eingeschätzten Teams der SpVgg Hankofen-Hailing und des TSV Landsberg schieden im Viertelfinale aus, der SV Donaustauf musste sogar schon nach der Gruppenphase die Koffer packen. Turnier-Zugpferd Sascha Mölders hatte nur Kurz-Einsätze, erzielte aber immerhin drei Treffer.





Bei der Siegerehrung wurde Yazid Tambo vom VfR Garching nicht nur zum besten Spieler gewählt, sondern wurde gemeinsam mit Tim Ruhrseitz (1. SC Feucht) und seinem Teamkollegen Philip Gmell mit jeweils fünf Treffern auch Torschützenkönig. Die Auszeichnung zum besten Keeper des Turniers erhielt Firat Güzel vom FC Eintracht Landshut, der sich sogar als zweimaliger Torschütze auszeichnen konnte.