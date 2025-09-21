Vor über 6500 Zuschauern: SGV Freiberg zieht auf sieben Punkte davon

Früher Rückstand, starke Antwort

Vor über 6500 Zuschauern geriet der Tabellenführer zunächst ins Hintertreffen. „Wir haben direkt zwei Riesenbretter liegen lassen zu Beginn des Spiels. In den ersten zehn Minuten muss auf jeden Fall einer gemacht werden“, sagte Trainer Kushtrim Lushtaku. Stattdessen nutzten die Offenbacher einen Standard zur Führung. „Über einen Standard, sind sie in Führung gegangen, 1:0.“

Wende noch vor der Pause

Die Reaktion seiner Mannschaft beeindruckte Lushtaku besonders: „Dann zeigt es einfach unseren Charakter, wie wir da zurückkommen, in der Halbzeit das Spiel in Offenbach noch zu drehen.“ Binnen weniger Minuten sorgte Gal Grobelnik mit einem Doppelpack für die Freiburger Führung. „Es ist einfach Wahnsinn, die Einstellung passt, und dementsprechend sind wir da auch.“

Wechsel und robuste Zweikämpfe

Nach dem Seitenwechsel stellte Lushtaku personell um. „Ich habe dann zwei Wechsel vorgenommen, um einfach mehr Robustheit reinzubekommen“, erklärte er. Denn das Spiel war von vielen direkten Duellen geprägt: „Es war ein sehr intensives Spiel mit vielen Fights und zweite Bällen. Offenbach hat nur lang gespielt die ganze Zeit.“

Traumtore und Schlusspunkt

Die Entscheidung fiel durch sehenswerte Treffer in der Schlussphase. „Dann gab es einen Traumtor von Henrick Selitaj. Meghôn Valpoort und dann auch der Julian Kodala, der ein sehr starkes Spiel für mich gemacht hat in der zweiten Halbzeit“, lobte der Trainer. Mit den späten Toren von Meghôn Valpoort und Julian Kudala sorgte Freiberg für klare Verhältnisse.

Stolz und Ausblick

Das Fazit des Trainers fiel eindeutig aus: „Ich bin stolz auf die Jungs. Die haben es sich verdient, 100 prozentig in Offenbach zu gewinnen.“ Für die Spieler gab es anschließend freie Zeit: „Jetzt lasse ich die noch ein bisschen feiern und ab Dienstag dann Fokus auf das Kommende.“