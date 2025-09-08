Vor über 600 Zuschauern: VfL Kamen feiert Derbysieg trotz Rückstand

Eröffnet wurde das Wochenende gleich mit dem Highlight-Spiel des 5. Spieltags. Zum Kamener Derby zwischen dem noch punktlosen SuS Kaiserau und Aufsteiger VfL Kamen fanden am späten Samstagabend 620 Zuschauern den Weg in die Jahnstraße. Dort ging nach umkämpften aber torlosen ersten 45 Minuten der Gastgeber in Person von Luca Phil Rebbert in Führung (57.), sollte am Ende aber wieder mit leer ausgehen – denn der VfL Kamen schlug zehn Minuten später zurück
Mirco Gohr glich für die Gäste in der 68. Minute aus und keine 180 Sekunden später sorgte Nienat Mochuliak direkt für die Kamener Wende. Weitere fünf Minuten später stellte Görkem Ücüncü auf 3:1 und machte den Derbysieg des VfL perfekt.
Neuer Tabellenführer ist der FC Roj, der einen glanzlosen 2:0-Heimsieg gegen YEG Hassel einfuhr. Die Gelsenkirchener dezimierten sich kurz nach der Halbzeit mit einer gelb-roten Karte, die den Dortmunder fortan in die Karten spielte. Santiliano Braja ließ den Knoten in der 55. Minute platzen und setzte in der 92. Minute den Schlusspunkt. "Mit der ersten Hälfte war ich nicht zufrieden. Wir waren zu langsam und haben die Räume nicht gefunden. Nach der Roten Karte haben wir sofort das Spiel in die Hand genommen. Ab diesem Moment haben wir mutig nach vorne gespielt, viele Chancen herausgespielt und verdient getroffen", so Roj-Trainer Marcel Radke nach dem Wiedersehen mit seinem Ex-Verein.
Der bisherige Spitzenreiter SV Wanne 11 musste sich beim FC Marl mit einem 1:1-Remis zufrieden geben. Die Raben waren bereits in der 5. Minute in Führung gegangen, lief aber ab der 21. Minute in Unterzahl an. Den personellen Vorteil nutzten die Marler in der Schlussphase. In der 85. Minute sorgte Jan-Niklas Kaiser für den Ausgleich.
Unentschieden trennten sich ebenfalls die SF Wanne-Eickel und der SV Brackel. Wanne-Eickel erkämpfte sich nach 0:2-Rückstand noch seinen zweiten Saisonzähler, bleibt aber weiterhin auf dem vorletzten Tabellenplatz. Unter dem Strich ist auch der Hombrucher SV gerutscht, der sich im "Kellerduell" dem BV Herne-Süd knapp geschlagen geben musste. HSV-Keeper Jan Henning hatte nach einer halben Stunde wegen einer Tätlichkeit die rote Karte gesehen. Hernes Marc Pape erzielte in der 68. Minute den Siegtreffer für den Aufsteiger.
Das Dortmund-Duell zwischen dem TuS Hannibal und dem TuS Eichlinghofen konnte auch der Aufsteiger für sich entscheiden. Ahmed Ersoy war als Doppeltorschütze (41./62.) der gefeierte Mann auf Seiten Eichlinghofens. Einen Auswärtssieg fuhr auch der FC Altenbochum ein, der einen knappen 1:0-Vorsprung beim SV Sodingen, den Marco-Rosario Costanzino früh herausgeschossen hatte (12.), über die Ziellinie brachte.
Seinen zweiten Saisonsieg feierte am Sonntagnachmittag der Königsborner SV, der dem TuS Harpen die erste Saisonniederlage zufügen konnte. Königsborn war bereits in der 1. Minute in Führung gegangen, Harpen konnte zweimal für den Ausgleich sorgen. Lange sah es daher nach einem 2:2-Remis aus, doch ein Doppelschlag in der Schlussphase sorgte für den 4:2-Heimsieg des KSV.
6. Spieltag
So., 14.09.25 15:00 Uhr SuS Kaiserau - FC Marl
So., 14.09.25 15:00 Uhr SV Wanne 11 - Hombrucher SV
So., 14.09.25 15:00 Uhr YEG Hassel - SF Wanne-Eickel
So., 14.09.25 15:00 Uhr TuS Harpen - SV Sodingen
So., 14.09.25 15:00 Uhr FC Altenbochum - TuS Hannibal
So., 14.09.25 15:15 Uhr TuS Eichlinghofen - VfL Kamen
So., 14.09.25 15:15 Uhr BV Herne-Süd - FC Roj Dortmund
So., 14.09.25 15:15 Uhr SV Brackel 06 - Königsborner SV
SF Wanne-Eickel – SV Brackel 06 2:2
SF Wanne-Eickel: Jan Zielke, Abdessamad Moughli, Cedric Groß, Anouar Magrouda (46. Özkan Cagir), Nils Ölcek, Arthur Nakalyuzhnyy (46. Raman Derwish), Jane Noah Mojsovski (46. Efe Kamil Acar), Ismael Diaby (46. Rohbar Derwish), Klaus Felix Ndoki (87. Ernest Lyeomoan), Alharth Aljassem, Anthony Erhahon - Trainer: Lukas Fronczyk
SV Brackel 06: Yannik Kube, Rron Sahiti (74. Malcolm Ferro), Raoul Wistuba, Nicholas Rous (90. Durmus Berkay Ertugrul), Mohamed Achahboun, Abdellah Mohammed, Cedric Steffen Mielsch (74. Thomas Wilhelm), Benedikt Buchholz, Heinrich Arrey Bakor, Ayman Maatoug Akalay (56. Ismail Özmen), Matti Schülke (56. Yassir Mhani) - Trainer: Egzon Gervalla
Schiedsrichter: Björn Stempel - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Ayman Maatoug Akalay (17.), 0:2 Matti Schülke (54.), 1:2 Abdessamad Moughli (60.), 2:2 Anthony Erhahon (70.)
SuS Kaiserau – VfL Kamen 1:3
SuS Kaiserau: Jonas Trebing, Lukas Schuster (47. Akif Cakmak), Henning Ulrich Steffen, Tom Schulz, Justin Waschescio, Daniel Lourenco Suzano, Timo Milcarek (69. Amin Hill), Lasse Schiedel (69. Bryan Ojiako), Fabian Lleshaj (81. Felix Hülsmann), Michael Seifert, Luca Phil Rebbert (65. Nico Stender) - Trainer: Steffen Köhn
VfL Kamen: Joel Kiranyaz, Charalampos Stefanidis (64. Ünal Kurtulus), Luca Christopher Hildebrandt, Yakup Kilinc, Emre Demir (46. Görkem Ücüncü), André Daniel Witt, Rahim Kocakus, Maxim Limanski, Can Demircan, Mirco Gohr - Trainer: Mehmet Kara
Schiedsrichter: Nina Werthschulte - Zuschauer: 620
Tore: 1:0 Luca Phil Rebbert (57.), 1:1 Ünal Kurtulus (68.), 1:2 Rienat Mochuliak (70.), 1:3 Görkem Ücüncü (75.)
TuS Hannibal – TuS Eichlinghofen 0:2
TuS Hannibal: Michael Reznik, Yakup Aksoy, Chidera Odum, Abdul Rashid Shuaib, Hamza Nassiri El Aamraoui (88. Sabir Zakriti el Harchaoui), Oualid Atriki, Redon Cenaj (74. Adham Kaderi), Amir Ibrahim Zergoun, Anes Omerovic (59. Harrison Daniel Uchenna), Kevin Thomas Usang (74. Marwan Baschaer), Soufian Laghrissi - Trainer: Amir Smajic - Trainer: Giuseppe Tripi
TuS Eichlinghofen: Oliver Roll, Andreas Uphues, Florian Peterhülseweh, Emre Yilmaz (46. Semih Akdeniz), Emmanuel Nagel, Maurice Much (77. Stefan Bienewald), Mahir Boran Cenan, Roman David Geist, Fynn Gedaschke (85. Oktay Ipek), Ahmed Ersoy (78. Muhsin Aktas), Aleksandar Djordjevic (46. Dennis Hermelyn) - Trainer: Marc Neul
Schiedsrichter: Johannes Liedtke - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Ahmed Ersoy (37.), 0:2 Ahmed Ersoy (51.)
SV Sodingen – FC Altenbochum 0:1
SV Sodingen: Lars Präkelt, Veli Han Güzel (30. Christfired Chisom Emmanuele), Ensar Candag, Aker Arslan-Ali, Ramazan Bünjamin Karatas, Baris Köktürk (83. Aaron Farid Appau), Koray Basar (46. Bawer Öncel), Kayra Candag, Nikita Mekh (46. Ilias Dimopoulos), Chukwu Ifeanyi, Chidiebere Collins Agita - Trainer: Christian Knappmann
FC Altenbochum: Raciel Peralta González, Mika Drees, Marte Drews, Marco Polk, Till Sittartz, Marco-Rosario Costanzino (77. Diego Rocha Martinez), Luca Chaladze, Jassin Bousouf (70. Björn Busse), Abdoul Aziz Ouedraogo, Ivo Kleinschwärzer, Leonard Agyeman Duah (90. Maximilian Fritz) - Trainer: Axel Sundermann
Schiedsrichter: Justin Boom - Zuschauer: 127
Tore: 0:1 Marco-Rosario Costanzino (12.)
Königsborner SV – TuS Harpen 4:2
Königsborner SV: Flemming Sandt, Lennart Kutscher, Tim Lorenz (70. Ole Conredel), Maximilian Brüwer, Soufian Maatalla, Veit-Laurin Wettklo (82. Kareem Aichi), David Haseldiek, Tony Bao Nguyen (65. Luca Becker), Taha Efe (65. Rene Nemitz), Val-Leander Wettklo, Marvin Noah Pietryga (78. Asvigan Nagendran) - Trainer: Arndt Kempel
TuS Harpen: Ben Zöllner, Maurice Kirchhoff, Marco Bakenecker, Allan Burfeind Bimete (58. Marco Jankowski), Niklas Döhmen, Daniel Hoffmann, Jasim David Sobreiro Boutayeb (58. Jan Beeke Fischer), Adin Music (73. Matin Sediqui), Jan Oberhagemann, Bile Anobian (65. Moritz Oskar Krummacher), Nico Ralph Brinkmann (73. Florian Ernst) - Trainer: Björn Lübbehusen
Schiedsrichter: Tobias Patzer - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Marvin Noah Pietryga (3.), 1:1 Jasim David Sobreiro Boutayeb (40.), 2:1 Marvin Noah Pietryga (44.), 2:2 Niklas Döhmen (57.), 3:2 Asvigan Nagendran (87.), 4:2 Val-Leander Wettklo (90.)
FC Roj Dortmund – YEG Hassel 2:0
FC Roj Dortmund: Ivan Mandusic, Baris Ahmet Durmus Afsar (25. Chinedu Francis Edobor), Viktor Siljeg, Jeffrey Malcherek, Phil Rosenkranz (88. Zivko Radojcic), Florian Juka, Maciej Adrian Bokemueller (88. Kerem Durucan), Pjer Radojcic, Marcel Ramsey (78. Serhat Uzun), Santiliano Braja, Emre Yesilova (90. Soufiane Laaouisset) - Trainer: Marcel Radke
YEG Hassel: Akin Ergin, Gökhan Öztürk, Kadir Gökyar (78. Yüksel Terzicik), Onour Kara Ali (90. Masaaki Okuno), Burak Uysal (80. Vitali Alejandro Martinez Hernandez), Ridvan Demircan (72. Gaito Yamada), Tokiya Monno, Emirhan Catakli, Thomas Quayson Tabi, Yannick Goecke, Jerome Kapenda - Trainer: Cihan Yilmaz
Schiedsrichter: Hendrik Maaz (Bergkamen) - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Santiliano Braja (55.), 2:0 Santiliano Braja (90.+2)
Hombrucher SV – BV Herne-Süd 0:1
Hombrucher SV: Jan Hennig, Robin Vargues Martins (9. Peter Heinz), Domenico Palmieri, Arthur Stanley Feldbrugge, Christian Bernhard (73. Christian Peters), Jannik Tipkemper, Alexander Bernhard, Kevin Mattes, Fabian Vargues Martins (80. Marlon Ingo Tetzner), Julien-Maurice Götzen (31. Luis-Alexander Hamme), Williams Landa (84. Abbas Mohamed Eid) - Trainer: Karim Bouasker
BV Herne-Süd: Dominik Ratsch, Patrick Mosemann, Cedric Geduttis, Dominik Lücke, Ibrahim Isler, Nicolai Lux, Jermaine Rupieper (90. Arda Jiyan Ahmet Öztürk), Marcus Piossek, Marc Pape, Jan Tegtmeier, Ahmet Mizrak (69. Zouhir Akrifou) - Trainer: Dennis Hasecke
Schiedsrichter: Yannick Bloch - Zuschauer: 55
Tore: 0:1 Marc Pape (68.)
Rot: Jan Hennig (30./Hombrucher SV/Tätlichkeit )
FC Marl – SV Wanne 11 1:1
FC Marl: Florian Kraft, Maurice Rottenberg, Tim Rachnj, Fabian Kudlek (80. Jan-Niklas Kaiser), Niklas Baf, Kim Völkel, Oguzhan Inam, Dennis Grodzik (61. Phil Janicki), David Sdzuy, Markus Zavalov (80. Maik Habitz), Arian Phil Schuwirth (61. Niels Johannes Overhoff) - Trainer: Thomas Falkowski
SV Wanne 11: Maximilian Maiwald, Mustafa Kaya (89. Can Haki Polat), Hakan Öztürk (46. Nick Stehl), Antonio Curic, Orkun Koymali, Marc Flaczek, Ismail Akbaba, Niklas Orlowski, Bilal Lasshab (83. Mohammed Rahmouni), Justin Maximilian Mieszczak (59. Johannes Debski), Julian Kaminski - Trainer: Franko Pepe
Schiedsrichter: Giuseppe Mele - Zuschauer: 300
Tore: 0:1 Oguzhan Inam (5. Eigentor), 1:1 Jan-Niklas Kaiser (73.)