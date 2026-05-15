Vor über 550 Zuschauern: Rutesheim hält Löchgau auf Distanz

– Foto: Günter Schmid

Im Spitzenspiel des 27. Spieltags der Landesliga, Staffel 1, hat SKV Rutesheim dem gewaltigen Druck standgehalten und beim direkten Verfolger FV Löchgau ein 2:2 erkämpft. Das Ergebnis fühlt sich in der Tabelle fast wie ein kleiner Sieg des Spitzenreiters an, weil der Vorsprung bei drei Punkten bleibt. Doch dieser Freitagabend hat mehr ausgelöst als nur Bewegung an der Tabellenspitze: Er hat den Blick auf die letzten drei Spieltage geschärft, auf das Restprogramm, auf mögliche Stolperfallen und auf die Frage, wer im richtigen Moment die ruhigeren Nerven hat.

Schon das Hinspiel hatte gezeigt, wie eng diese beiden Mannschaften beieinanderliegen. Damals trennte man sich in Rutesheim 2:2, nun wiederholte sich dieses Ergebnis – und wieder war es ein Spiel mit Wendungen, Druck und großer Wirkung. Vor 555 Zuschauern erwischte SKV Rutesheim den klareren, kälteren Beginn. Laurin Stütz traf in der 22. Minute zum 0:1 und legte in der 44. Minute das 0:2 nach. In diesem Moment lag eine Vorentscheidung über dem Abend, weil der Tabellenführer drauf und dran war, den Abstand auf fünf Punkte auszubauen.

Doch FV Löchgau fand eine bemerkenswerte Antwort. Der Anschlusstreffer zum 1:2 fiel in der 50. Minute, durch Löchgaus Geuye. Nur vier Minuten später traf Furkan Yumurtaoglu zum 2:2. Es war ein Ausgleich, der das Stadion zurück ins Spiel riss und das Titelrennen offen hielt. Und doch bleibt unter dem Strich der größere Ertrag bei Rutesheim, weil die Mannschaft die Führung in der Tabelle behauptet und nun mit 63 Punkten vor Löchgau mit 60 Zählern steht. Die Bedeutung dieses Resultats erschließt sich vor allem mit Blick auf das Restprogramm. Rutesheim muss noch auswärts beim stark abstiegsbedrohten SV Kaisersbach antreten, empfängt dann SSV Schwäbisch Hall und reist am letzten Spieltag zum TSV Crailsheim. Drei Spiele, in denen der Tabellenführer jeweils als Favorit startet, aber keineswegs durchspazieren wird. Kaisersbach kämpft ums letzte bisschen Hoffnung, Schwäbisch Hall braucht womöglich selbst noch Punkte, und Crailsheim könnte zum Abschluss ein Gegner sein, der ebenfalls noch unter Druck steht.