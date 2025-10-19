 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
– Foto: Alexander Becher

Vor über 450 Zuschauern: TSV Gaildorf gewinnt Bezirksliga-Spitzenspiel

Bezirksliga Rems/Murr/Hall: Die Übersicht aller Partien des 9. Spieltags

Der 9. Spieltag der Bezirksliga Rems/Murr/Hall brachte eine Wende im Titelrennen: Der TSV Gaildorf setzte mit einem deutlichen Auswärtssieg beim bisherigen Spitzenreiter SV Allmersbach ein Ausrufezeichen und übernahm die Tabellenführung. Dahinter bleibt das Verfolgerfeld dicht gedrängt, während im Tabellenkeller weiterhin mehrere Teams um den Anschluss kämpfen.

Heute, 15:00 Uhr
SV Allmersbach
SV AllmersbachAllmersbach
TSV Gaildorf
TSV GaildorfTSV Gaildorf
1
4

Der TSV Gaildorf gewann das Gipfeltreffen beim SV Allmersbach eindrucksvoll mit 4:1. Nach der Führung durch Julius Böse (35.) drehte Robin Fritz mit dem Ausgleich (45.+1) die Partie ein, ehe Philipp Kees mit einem Dreierpack (52., 68., 90.) für klare Verhältnisse sorgte.

Heute, 15:00 Uhr
SG Oppenweiler-Strümpfelbach
SG Oppenweiler-StrümpfelbachOppenweiler
TSV Obersontheim
TSV ObersontheimObersontheim
1
1
Abpfiff

Die SG Oppenweiler-Strümpfelbach und der TSV Obersontheim trennten sich 1:1. Michael Schloßstein brachte die Gastgeber unmittelbar nach der Pause in Führung (46.), doch Luca Krämer glich elf Minuten später zum verdienten Unentschieden aus (57.).

Heute, 15:00 Uhr
SGM Kreßberg
SGM KreßbergSGM Kreßberg
TSV Schmiden
TSV SchmidenTSV Schmiden
2
3

Der TSV Schmiden siegte bei der SGM Kreßberg mit 3:2 und festigte Rang drei. Nach der frühen Führung durch Noah Krieger (20.) drehte Roland Teiko das Spiel mit zwei Treffern (36., 45.), bevor Tommaso Siena (52.) nachlegte. Der späte Anschluss durch Elia Krieger (90.+2) kam zu spät.

Heute, 15:00 Uhr
SC Urbach
SC UrbachSC Urbach
TSV Rudersberg
TSV RudersbergRudersberg
2
4
Abpfiff

Im torreichen Duell setzte sich der TSV Rudersberg mit 4:2 beim SC Urbach durch. Paul Kuczera traf doppelt für die Gastgeber (28., 65.), doch Fabian Keinath (31., 45.) und Patrick Keinath (39.) stellten die Weichen für Rudersberg, ehe Paul Conradi (67.) alles klar machte.

Heute, 15:00 Uhr
VfL Mainhardt
VfL MainhardtMainhardt
SV Unterweissach
SV UnterweissachUnterweissa.
0
1
Abpfiff

Der SV Unterweissach entführte beim VfL Mainhardt mit einem 1:0 drei Punkte. Alexander Bretzler erzielte bereits in der 9. Minute den entscheidenden Treffer in einer umkämpften Partie.

Heute, 15:00 Uhr
SV Breuningsweiler
SV BreuningsweilerBreuningsw.
TSV Michelfeld 1954
TSV Michelfeld 1954TSV Michelf.
2
2
Abpfiff

SV Breuningsweiler und TSV Michelfeld trennten sich 2:2. Linus Sohmer (10.) und Niko Bubak (20.) brachten die Gastgeber früh in Führung, doch Noah Kerscher (70.) und Jonas Amann (85.) sicherten Michelfeld in der Schlussphase ein Remis.

Heute, 15:00 Uhr
TSV Schornbach
TSV SchornbachSchornbach
TURA Untermünkheim
TURA UntermünkheimU`münkheim
3
1
Abpfiff

Der TSV Schornbach setzte sich mit 3:1 gegen TURA Untermünkheim durch. Nach einer torlosen ersten Hälfte trafen Jakob Biedermann (60.), Anas Hammouda per Strafstoß (70.) und Eridon Hashani (89.), während Janik Pfeiffer (83.) zwischenzeitlich verkürzen konnte.

Heute, 16:00 Uhr
TSV Schwaikheim
TSV SchwaikheimSchwaikheim
TSV Nellmersbach
TSV NellmersbachNellmersbach
1
1
Abpfiff

Im Duell zwischen TSV Schwaikheim und TSV Nellmersbach gab es ein 1:1. Robin Laudon brachte die Hausherren in Führung (65.), doch Janis Widmaier glich in der Schlussphase zum verdienten Endstand aus (83.).

Aufrufe: 019.10.2025, 21:45 Uhr
Timo BabicAutor