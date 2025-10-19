Vor über 450 Zuschauern: TSV Gaildorf gewinnt Bezirksliga-Spitzenspiel

– Foto: Alexander Becher

Der 9. Spieltag der Bezirksliga Rems/Murr/Hall brachte eine Wende im Titelrennen: Der TSV Gaildorf setzte mit einem deutlichen Auswärtssieg beim bisherigen Spitzenreiter SV Allmersbach ein Ausrufezeichen und übernahm die Tabellenführung. Dahinter bleibt das Verfolgerfeld dicht gedrängt, während im Tabellenkeller weiterhin mehrere Teams um den Anschluss kämpfen.

Der TSV Gaildorf gewann das Gipfeltreffen beim SV Allmersbach eindrucksvoll mit 4:1. Nach der Führung durch Julius Böse (35.) drehte Robin Fritz mit dem Ausgleich (45.+1) die Partie ein, ehe Philipp Kees mit einem Dreierpack (52., 68., 90.) für klare Verhältnisse sorgte.



Die SG Oppenweiler-Strümpfelbach und der TSV Obersontheim trennten sich 1:1. Michael Schloßstein brachte die Gastgeber unmittelbar nach der Pause in Führung (46.), doch Luca Krämer glich elf Minuten später zum verdienten Unentschieden aus (57.).



Der TSV Schmiden siegte bei der SGM Kreßberg mit 3:2 und festigte Rang drei. Nach der frühen Führung durch Noah Krieger (20.) drehte Roland Teiko das Spiel mit zwei Treffern (36., 45.), bevor Tommaso Siena (52.) nachlegte. Der späte Anschluss durch Elia Krieger (90.+2) kam zu spät.



Im torreichen Duell setzte sich der TSV Rudersberg mit 4:2 beim SC Urbach durch. Paul Kuczera traf doppelt für die Gastgeber (28., 65.), doch Fabian Keinath (31., 45.) und Patrick Keinath (39.) stellten die Weichen für Rudersberg, ehe Paul Conradi (67.) alles klar machte.



Der SV Unterweissach entführte beim VfL Mainhardt mit einem 1:0 drei Punkte. Alexander Bretzler erzielte bereits in der 9. Minute den entscheidenden Treffer in einer umkämpften Partie.



SV Breuningsweiler und TSV Michelfeld trennten sich 2:2. Linus Sohmer (10.) und Niko Bubak (20.) brachten die Gastgeber früh in Führung, doch Noah Kerscher (70.) und Jonas Amann (85.) sicherten Michelfeld in der Schlussphase ein Remis.



Der TSV Schornbach setzte sich mit 3:1 gegen TURA Untermünkheim durch. Nach einer torlosen ersten Hälfte trafen Jakob Biedermann (60.), Anas Hammouda per Strafstoß (70.) und Eridon Hashani (89.), während Janik Pfeiffer (83.) zwischenzeitlich verkürzen konnte. Der TSV Schornbach setzte sich mit 3:1 gegen TURA Untermünkheim durch. Nach einer torlosen ersten Hälfte trafen Jakob Biedermann (60.), Anas Hammouda per Strafstoß (70.) und Eridon Hashani (89.), während Janik Pfeiffer (83.) zwischenzeitlich verkürzen konnte.