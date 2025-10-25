Geburtstagskind Benjamin Nwatu (Mitte) hatte doppelten Grund zur Freude. – Foto: Sebastian Räppold

Vor über 4000 Zuschauern: Geburtstagskind macht Stahl glücklich Stahl gewinnt das Brandenburg-Derby gegen den BSC Süd knapp Verlinkte Inhalte Brandenburgliga Ludwigsfelde Miersdorf BSC Preußen FSV Union + 12 weitere

Dieses Spiel hatte einiges zu bieten. Schon im Vorfeld war das Interesse am Derby der Stadt Brandenburg an der Havel riesig. Das Duell zwischen Stahl Brandenburg und dem Brandenburger SC Süd lockte dabei Fußballfans aus ganz Deutschland an. Insgesamt kamen 4703 Zuschauer ins Stadion am Quenz und erlebten neben einer Rekordkulisse für die sechstklassige Brandenburgliga auch organisierten Support auf beiden Seiten, Pyrotechnik, Platzverweise und ein echtes Traumtor.

Aber der Reihe nach. Zu Beginn des Spiels leuchtete es sowohl im Heimbereich als auch im gut gefüllten Gästeblock auf. Beide Fanlager zündeten reichlich Pyrotechnik, brachten im wahrsten Sinne des Wortes zusätzliches Feuer in ein ohnehin schon aufgeheiztes Derby. Auf dem Rasen blieb das Spiel über weite Strecken highlightarm. Ja fast schon ein typisches 0:0-Spiel, das vor allem von intensiven Zweikämpfen geprägt war. Aber dazu später mehr. Wenn in einem solchen Spiel was gehen soll, dann meist über Standards oder aber Traumtore. Das dachte sich auch Stahls Benjamin Nwatu. Das Geburtstagskind -er feiert heute seinen 22. Geburtstag- eroberte in der 17. Minute gemeinsam mit Ibraima Cante den Ball am gegnerischen Strafraum, fackelte nicht lang und zog einfach mal ab. Der Ball flog Richtung Innenpfosten, prallte von dort ins Tor. 1:0! Das Stadion am Quenz jubelte, der Torschütze brachte die Fankurve zum Beben.

Die Fans des BSC Süd brannten reichlich Pyrotechnik ab. – Foto: Sebastian Räppold

Etwa zehn Minuten wurde die Euphorie dann zunächst etwas gebremst. Cante sah nach einem durchaus harten Einsteigen tief in der Süd-Hälfte die rote Karte. Doch auch in Unterzahl blieb Stahl das bessere, das gefährlichere Team. Den Gästen fiel auch mit einem Mann mehr zunächst wenig ein.

Viele teils sehr intensive Zweikämpfe prägten das Spiel. – Foto: Sebastian Räppold

Auch nach der Pause machte es Stahl gut, hatte durch Jean-Pierre Dellerue, der nach einer Ecke den Pfosten traf, die beste Gelegenheit. Wenig später schwächte sich der BSC Süd dann selber. Matheus Tosta Cesario flog in der 67. Minute nach einem ebenfalls harten Einsteigen an der Mittellinie vom Platz. Im anschließenden 10 gegen 10 übernahm Süd dann nach und nach die Kontrolle. So richtig gefährlich wurde das Team von Trainer Rene Görisch aber trotzdem kaum. Dethloffs Freistoß in der 78. Minute aus über 25 Metern, den Stahl-Keeper Felix Baitz problemlos parieren konnte, war da fast schon das Zwingendste, was Süd zustande brachte.

Auch die Stahl-Anhänger erleuchteten das Stadion am Quenz. – Foto: Sebastian Räppold