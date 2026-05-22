Vor über 2.000 Fans: Mautner schießt Salzweg zurück in die Bezirksliga

Salzweger Ekstase im Dreiflüßestadion. – Foto: Robert Geisler

Der FC Salzweg hat eine bärenstarke Saison gekrönt und die Rückkehr in die Bezirksliga gepackt. Die Salzweger, vor einen Woche noch niedergeschlagen, nachdem es beim TSV Karpfham nicht zum Titel in der Kreisliga Passau gereicht hat, waren dieses Mal obenauf. Vor 2.022 Zuschauern in Passau setzte sich der FCS dank eines Doppelpacks in der zweiten Halbzeit von Goalgetter Jonas Mautner mit 2:0 gegen den Nachbarn SV Hutthurm duch. Aber: Für "Huading" ist es noch nicht vorbei. Die Hutthurmer treffen am kommenden Dienstag in Alkofen auf die SpVgg Niederalteich, die dramatisch in Plattling mit 5:7 nach Elfmeterschießen am TSV Oberschneiding scheiterte.

Für Dichtleder gab`s am Erfolg seiner Truppe nichts zu rütteln: "Ich denke, wir haben uns das absolut verdient. Wir waren schon in der ersten Halbzeit dominant, hatten dann um die 60. Minute einen Durchhänger, aber haben`s dann aber doch noch gepackt." Der Startschuss für die Salzweger Party war gesetzt. Dichtleder lachend: "Jetzt feinern wir erst einmal noch ausgiebig hier beim FC, dann geht`s nach Hause in unser Vereinsheim. Wie gemalt dafür für diverse Feierlichkeiten ist natürlich das lange Pfingstwochenende. Auch am Montag ist frei, das heißt, wir werden jetzt ein paar lange Nächte vor uns haben."