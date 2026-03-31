Vor über 2.000 Fans in Dingolfing: 60 schrammt knapp an Blamage vorbei

Es war ein tolles Fußballfest in Dingolfing. Über 2.000 Fans waren am Dienstagnachmittag ins Isar-Wald-Stadion gekommen - eine super Kulisse für einen normalen Werktag! Und die Hausherren vom FC Dingolfing schlugen sich gegen die Profis des TSV 1860 München prächtig. Die Löwen schrammten knapp an einer Blamage vorbei und setzten sich nach dünner Leistung gerade noch so mit 2:1 durch.
FC Dingolfing – TSV 1860 München 1:2
FC Dingolfing: Luca Müller (31. Louis Tournier) (64. Sebastian Thanner), Andreas Eglseder (46. Korbinian Stuckenberger), Florian Büchner (88. Philip Fruhstorfer), Yannick Justvan (88. Frode Füllner), Marlon Nicklas (78. Andreas Bauer), Julian Kehl (46. Ben Kouame), Maximilian Wilhelm, Jannik Bauer, Fabian Prebeck-Sanchez (46. Denis Heinz), Daniel Hofer (46. Lukas Wimmer), Marcel Müller - Trainer: Thomas Seidl
TSV 1860 München: Paul Bachmann, Raphael Schifferl (46. Florian Niederlechner), Finn Fuchs (46. Loris Husic), Manuel Pfeifer, Lasse Faßmann (60. Thore Jacobsen), David Philipp (64. Tim Danhof), Samuel Althaus (60. Noah Klose), Damjan Dordan (46. Marvin Rittmüller), Morris Schröter (60. Siemen Voet), Patrick Hobsch (46. Xaver Kiefersauer), Maximilian Wolfram (64. Max Reinthaler) - Trainer: Markus Kauczinski
Schiedsrichter: Ilirjan Morina (Landau/Isar) - Zuschauer: 2350
Tore: 1:0 Daniel Hofer (16.), 1:1 Marvin Rittmüller (61.), 1:2 Tim Danhof (79.)