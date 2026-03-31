 2026-03-31T13:53:34.397Z

Testspiel

Vor über 2.000 Fans in Dingolfing: 60 schrammt knapp an Blamage vorbei

Die Löwen tun sich sehr schwer gegen eine toll aufgelegte FCD-Mannschaft und setzen sich nur knapp mit 2:1 durch

von Mathias Willmerdinger · Heute, 17:40 Uhr
Daniel Hofer brachte die Dingolfinger in der ersten Halbzeit in Führung. – Foto: Paul Hofer

Es war ein tolles Fußballfest in Dingolfing. Über 2.000 Fans waren am Dienstagnachmittag ins Isar-Wald-Stadion gekommen - eine super Kulisse für einen normalen Werktag! Und die Hausherren vom FC Dingolfing schlugen sich gegen die Profis des TSV 1860 München prächtig. Die Löwen schrammten knapp an einer Blamage vorbei und setzten sich nach dünner Leistung gerade noch so mit 2:1 durch.

Im ersten Abschnitt enttäuschten die Löwen ihre zahlreichen Fans mit einem sehr pomadigen Auftritt. Coach Markus Kauczinski schonte zunächst viele Stammkräfte. Sigurd Haugen, Kevin Volland oder Thomas Dähne kamen beispielsweise gar nicht zum Einsatz. Die Quintessenz vom Auftritt der B-Elf in den ersten 45 Minuten: Da konnte sich keiner für einen Startelf-Einsatz am Samstag in der Liga gegen Waldhof Mannheim empfehlen.

Der FC Dingolfing machte die Räume geschickt eng, verteidigte konzentriert und ließ so gut wie nichts zu. Höhepunkt in Hälfte eins: Nach einem krassen Missverständnis - Löwen-Keeper Paul Bachmann und Finn Fuchs liefen sich gegenseitig nach einem eigentlich harmlosen langen Ball über den Haufen - schob Daniel Hofer den Ball ins leere Gehäuse zur 1:0-Führung für die Gastgeber (16.).

Erst nach der Pause, als die Löwen einige Stammspieler und auch Florian Niederlechner eingewechselt hatten, wurde es ein wenig besser aus Sicht der "Blauen". Marvin Rittmüller und Tim Danhof bewahrten mit ihren Treffern den TSV vor einer Blamage beim Sechstligisten.

Löwen-Cheftrainer Markus Kauczinski sagte nach dem Spiel: "Wir haben uns gut aufgehoben gefühlt hier und sind sehr nett empfangen worden." Mit süß-saurer Miene schob er nach: "Und dann mussten wir hier auch gleich einen harten Kampf bestreiten. In der ersten Halbzeit haben wir überhaupt nicht gut gespielt. Das war einfach zu wenig."


Dingolfings Cheftrainer Thomas Seidl konnte mit der Leistung seiner Jungs absolut zufrieden sein: " Das Fazit fällt sehr, sehr positiv aus. Wir haben gut verteidigt und haben uns gegen eine Profimannschaft sehr gut geschlagen. Jetzt geht`s weiter mit einem Doppelspieltag. Das Programm ist steil, aber das werden wir auch hinbringen."



Der Überblick:



FC Dingolfing – TSV 1860 München 1:2
FC Dingolfing: Luca Müller (31. Louis Tournier) (64. Sebastian Thanner), Andreas Eglseder (46. Korbinian Stuckenberger), Florian Büchner (88. Philip Fruhstorfer), Yannick Justvan (88. Frode Füllner), Marlon Nicklas (78. Andreas Bauer), Julian Kehl (46. Ben Kouame), Maximilian Wilhelm, Jannik Bauer, Fabian Prebeck-Sanchez (46. Denis Heinz), Daniel Hofer (46. Lukas Wimmer), Marcel Müller - Trainer: Thomas Seidl
TSV 1860 München: Paul Bachmann, Raphael Schifferl (46. Florian Niederlechner), Finn Fuchs (46. Loris Husic), Manuel Pfeifer, Lasse Faßmann (60. Thore Jacobsen), David Philipp (64. Tim Danhof), Samuel Althaus (60. Noah Klose), Damjan Dordan (46. Marvin Rittmüller), Morris Schröter (60. Siemen Voet), Patrick Hobsch (46. Xaver Kiefersauer), Maximilian Wolfram (64. Max Reinthaler) - Trainer: Markus Kauczinski
Schiedsrichter: Ilirjan Morina (Landau/Isar) - Zuschauer: 2350
Tore: 1:0 Daniel Hofer (16.), 1:1 Marvin Rittmüller (61.), 1:2 Tim Danhof (79.)