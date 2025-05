Vor über 1700 Zuschauern: Erlbach zerlegt Pipinsried – Drama beim FCM

Für den TSV Grünwald geht es nun in die nervenaufreibende Abstiegs-Relegation, der direkte Klassenerhalt ist nicht mehr möglich. Der SVH, die Torfabrik der Liga mit 77 Treffern, steht mit 41 Punkten im gesicherten Mittelfeld.

SV Heimstetten kann wohl nur Spektakel. Mit 5:1 schoss der SVH die Gäste aus Grünwald aus dem Stadion. Celik eröffnete kurz vor der Pause den Torreigen. Und dann waren es die, die zuletzt immer trafen: Lukas Riglewski (58. und 76.) und Jordi Woudstra (65.). Für den Kapitän waren es die Saisontore 18 und 19, für Woudstra war es bereits der 22. Streich. Damit führt er die Torjägerliste weiter an. Alessandra Cazorla traf zum zwischenzeitlichen 1:3 aus Sicht der Gäste.

Zittern bis zur letzten Sekunde in Memmingen! Dabei begann das Spiel gegen die SpVgg Unterhaching II aus Sicht des FCM ausgezeichnet – Remiger erzielte bereits in der vierten Minute das Führungstor. Doch die Hachinger stellten die Partie noch vor der Pause auf den Kopf. Erlmann (35.) und Dorfner (45.+1) waren die Nutznießer. Doch wer dachte, mit diesem Spielstand gehe es auch in die Pause, der sah sich getäuscht: Rietzler durfte vom Punkt den Ausgleich erzielen.

In Halbzeit zwei spielte fast ausschließlich der FCM und rannte verzweifelt an. Immer wieder erspielten sie sich Torchancen, doch die Chancenverwertung blieb mangelhaft. Bis tief hinein in die Nachspielzeit, bis Rietzler nach einer Ecke unbedrängt einköpfte.

Jubelstürme in Memmingen und das zurecht. Mit 60 Punkten steht der FCM vorübergehend auf Platz eins und hat damit die besten Karten im Kampf um den direkten Aufstieg. Für die Hachinger, die sich tapfer wehrten, geht es nach dem letzten Spieltag in die Relegation um den Klassenerhalt.

FC Memmingen – SpVgg Unterhaching II 3:2

FC Memmingen: Dominik Dewein, David Remiger, Jakob Gräser, Maximilian Dolinski, David Bauer, Timo Schmidt, Lukas Rietzler, David Günes (64. Nico Nollenberger), Luis Vetter (66. Micha Bareis), Michael Bergmann (75. Oktay Leyla), Pascal Maier (95. Dominik Ceko)

SpVgg Unterhaching II: Lars Martini, Marcel Martens, Laurin Fürmeier (94. Raphael Schneider), Nicolas Böhnke, Felix Lautenbacher (75. Elion Haxhosaj), David Leitl (39. Jannik Joas), Ben Erlmann, Noah Markulin (60. Philipp Zimmerer), Dominique Girtler, Simon Dorfner (69. Cornelius Pfeiffer), Florian Schmid

Schiedsrichter: Thomas Gscheidl (Weiherhof) - Zuschauer: 895

Tore: 1:0 David Remiger (4.), 1:1 Ben Erlmann (35.), 1:2 Simon Dorfner (45.+1), 2:2 Lukas Rietzler (45.+4 Foulelfmeter), 3:2 Lukas Rietzler (90.+3)