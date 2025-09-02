Vor über 1200 Zuschauern: Haching besteht im Erlbacher Hexenkessel

Keine Pokalsensation in Erlbach. Die SpVgg Unterhaching hat beim Bayernligisten SVE einen souveränen 2:0-Auswärtssieg eingefahren und dabei früh die Weichen auf Erfolg gestellt. Nils Ortel brachte die Gäste bereits nach 14 Minuten in Führung und sorgte für den perfekten Start. Kurz vor der Halbzeitpause erhöhte Simon Skarlatidis in der Nachspielzeit auf 2:0 (45.+2) und erzielte damit die Vorentscheidung.