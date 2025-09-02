Vor über 1200 Zuschauern: Haching besteht im Erlbacher Hexenkessel

Flutlichtspiel in Erlbach! Der Bayernligist bekam es im Achtelfinale des Toto-Pokals mit Regionalliga-Spitzenreiter SpVgg Unterhaching zu tun. Dem Dorfklub gelang vor starker Kulisse nicht die Überraschung. Für die Elf von Trainer Sven Bender läuft es hingegen weiter hervorragend.
Keine Pokalsensation in Erlbach. Die SpVgg Unterhaching hat beim Bayernligisten SVE einen souveränen 2:0-Auswärtssieg eingefahren und dabei früh die Weichen auf Erfolg gestellt. Nils Ortel brachte die Gäste bereits nach 14 Minuten in Führung und sorgte für den perfekten Start. Kurz vor der Halbzeitpause erhöhte Simon Skarlatidis in der Nachspielzeit auf 2:0 (45.+2) und erzielte damit die Vorentscheidung.
In der Schlussphase schwächte sich Unterhaching durch die Gelb-Rote Karte für Mike Gevorgyan (88.) selbst. Erlbach konnte die Überzahl jedoch nicht nutzen und blieb vor der erneut tollen Kulisse von 1250 Zuschauern torlos. Unterhaching feiert damit den Einzug ins Viertelfinale und bleibt in dieser Saison weiter makellos.
SV Erlbach – SpVgg Unterhaching 0:2
SV Erlbach: Enrique Bösl, Alexander Fischer (88. Samuel Zwislsperger), Wolfgang Hahn, Benjamin Schlettwagner (71. Manasse Francisco), Michael Winter (46. Tobias Duxner), Yannik Seils (83. David Vogl), Maximilian Sammereier, Florian Wiedl, Milos Lukic, Levin Ramstetter, Leonhard Thiel (90. Pascal Dirnaichner)
SpVgg Unterhaching: Erion Avdija, Manuel Stiefler, Nils Ortel, Luis Pfluger, Alexander Winkler, Simon Skarlatidis (85. Jeroen Krupa), Andy Breuer, Mike Gevorgyan, Jorden Aigboje (90. Marc Zimmermann), Alexander Leuthard (66. Christopher Negele), Cornelius Pfeiffer (66. Moritz Müller)
Schiedsrichter: Ilirjan Morina (Landau/Isar)
Tore: 0:1 Nils Ortel (14.), 0:2 Simon Skarlatidis (45.+2)
Gelb-Rot: Mike Gevorgyan (88./SpVgg Unterhaching/)