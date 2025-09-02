 2025-09-02T12:13:53.882Z

Die SpVgg Unterhaching besiegt den SV Erlbach und zieht ins Viertelfinale ein.
Die SpVgg Unterhaching besiegt den SV Erlbach und zieht ins Viertelfinale ein. – Foto: Sven Leifer

Vor über 1200 Zuschauern: Haching besteht im Erbacher Hexenkessel

Achtelfinale des Toto-Pokals

Flutlichtspiel in Erlbach! Der Bayernligist bekommt es im Achtelfinale des Toto-Pokals mit Regionalliga-Spitzenreiter SpVgg Unterhaching zu tun. Gelingt dem Dorfklub die Überraschung?

Aufrufe: 02.9.2025, 21:00 Uhr
