Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Die SpVgg Unterhaching besiegt den SV Erlbach und zieht ins Viertelfinale ein. – Foto: Sven Leifer
Vor über 1200 Zuschauern: Haching besteht im Erbacher Hexenkessel