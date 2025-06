Vor über 1000 Zuschauern: Frauenteam des TSV 1860 erlebt Drama zum Saisonabschluss

Die Männer des TSV 1860 verabschiedeten sich mit einem bescheidenen elften Rang aus der Saison 2024/25 – die Frauen hingegen hegten bis zuletzt die Hoffnung auf den zweiten Aufstieg in Folge. Ein Remis gegen die SG Haar/Grasbrunn hätte am Samstag ausgereicht, um sich einen Platz in der Münchner Bezirksliga zu sichern.

Traum vom Aufstieg geplatzt: TSV 1860 verlieren 0:3 gegen SG Haar/Grasbrunn