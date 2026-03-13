Vor TuS Koblenz: TSV Gau-Odernheim hat „noch Raum für Entwicklung“ Sportlich muss sich der Oberligist steigern, wenn es in Koblenz nicht „hässlich“ werden soll +++ Im Hintergrund laufen die Personalplanungen nach Florian Diels Vorstellungen von Torben Schröder · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Gau-Odernheims Belel Meslem (im weiß-blauen Trikot) kommt gegen den SF Eisbachtal-Torwart David Arnolds nicht an den Ball. – Foto: Michael Wolff

Gau-Odernheim. Aus acht mach 15. Mit sieben weiteren Spielern hat Oberligist TSV Gau-Odernheim verlängert. Ein Zeichen von Kontinuität und Entwicklung vor dem Auftakt eines eminent schweren Auswärtsprogramms. Samstag (14 Uhr) geht es zum Tabellenvierten TuS Koblenz, dann nach Worms sowie zum Top-Duo FCK II und Pirmasens.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Das macht die Heimspiele gegen direkte Klassenkampf-Konkurrenten, darunter auch jenes gegen Eisbachtal, zum Pflichtprogramm. Umso frustrierender war die 0:3-Niederlage am Sonntag in Alzey. „Wir haben Raum zur Entwicklung gelassen“, meint Trainer Florian Diel. „Wir haben ein schlechtes Spiel gemacht. Ich hoffe, dass das ein Ausreißer war. In dieser Verfassung kann es in Koblenz auch sehr hässlich werden.“