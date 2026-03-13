Vor TuS Koblenz: TSV Gau-Odernheim hat „noch Raum für Entwicklung“

Gau-Odernheim. Aus acht mach 15. Mit sieben weiteren Spielern hat Oberligist TSV Gau-Odernheim verlängert. Ein Zeichen von Kontinuität und Entwicklung vor dem Auftakt eines eminent schweren Auswärtsprogramms. Samstag (14 Uhr) geht es zum Tabellenvierten TuS Koblenz, dann nach Worms sowie zum Top-Duo FCK II und Pirmasens.
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Das macht die Heimspiele gegen direkte Klassenkampf-Konkurrenten, darunter auch jenes gegen Eisbachtal, zum Pflichtprogramm. Umso frustrierender war die 0:3-Niederlage am Sonntag in Alzey. „Wir haben Raum zur Entwicklung gelassen“, meint Trainer Florian Diel. „Wir haben ein schlechtes Spiel gemacht. Ich hoffe, dass das ein Ausreißer war. In dieser Verfassung kann es in Koblenz auch sehr hässlich werden.“
Wobei der TSV im Stadion Oberwerth schon positive Erfahrungen gesammelt hat, mit einem 2:0-Sieg bei Rot-Weiß und einem „sehr, sehr verdienten“ 1:1 bei Cosmos Koblenz. Die TuS fing sich zuletzt sieben Gegentore (3:3, 4:4) gegen die Abstiegskandidaten Diefflen und Auersmacher, holte bei Letzteren allerdings auch in Unterzahl zwei Tore auf. Nach Diels Prognose wird die TuS ein Top-Vier-Team bleiben, und dass der ehemalige Zweitligist bis vor zwei Wochen die beste Abwehr der Liga stellte, sei kein Zufall.
Die Erinnerungen an das Hinrunden-Duell (0:2) dürften motivierend wirken. Ein 0:1 nach doppeltem Handspiel, ein verweigerter Elfmeter und ein 0:2-Schütze, der vorher zwingend die Rote Karte hätte sehen müssen – lauter eindeutige Ergebnisse des Videostudiums von der eigenen Veo-Cam. Dem Favoriten wieder so beharrlich Paroli zu bieten, ist das Ziel.
Weiter fehlen werden voraussichtlich Jonathan Maier und Philip Kohlstadt, was die Personallage auf der Doppelsechs verkompliziert. Denn eigentlich hatte sich Luis Breitenbruch in der Vorbereitung auf die Zehnerposition vorgespielt, konnte dort gegen Eisbachtal aber genauso wenig überzeugen wie seine sämtlichen Teamkollegen.
Der Sohn von Abteilungsleiter Michael Maier wird auch kommende Saison am Petersberg spielen. Verlängert haben nunmehr das Torwart-Trio Daniel Diel, Leander Schmidt und Hannes Zimmer, die Abwehrspieler Jakob Friedrich, Konstantin Breiden, Felix Schrod und Urfan Nassery, für die Außenbahnen Hannes Zundel und Julian Meininger, im Mittelfeld Noah Juricinec, Luca Dietrich, dazu Breitenbruch, Maier sowie Eigengewächs Ben Völker und in der Offensive Christopher Hahn.
Die jüngsten Verlängerungen von Daniel Diel, ob dessen 34 Jahren man immer mit einem Karriereende rechnen muss, von Nassery, dessen berufliche Weiterentwicklung im Moment in der Schwebe steht, und auch von Juricinec, der sich bei anderen Clubs ins Notizbuch gespielt hat, sind Signale. Maier und Meininger, vorbildliche und vereinstreue Kämpfer, die Talente Völker und Zimmer – dieses neue Personal-Paket bestätigt den Gau-Odernheimer Weg.
„Das sieht für den Moment ziemlich gut aus“, sagt Florian Diel, „das Trainerteam steht, 15 von 27 Kaderplätzen sind Anfang März vergeben.“ Somit stünden gut 75 Prozent der diese Saison bestrittenen Spielzeit auch für 2026/27 unter Vertrag. „Das ist der gewünschte Zwischenstand und eine schöne Rückmeldung, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“ Vielleicht soll es eine Handvoll externe Verstärkungen geben, das Hauptaugenmerk gilt der Entwicklung der eigenen Leute.