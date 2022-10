Vor Topspiel-Derby: »Tabelle kann jeder lesen« Der 1 FC Passau und die DJK Vornbach bestreiten am Samstag den Bezirksliga-Kracher

"Das ist eine überragende Konstellation. Wir erhoffen uns um die 400, 500 Zuschauer und stellen uns auf eine ganz heiße Partie ein", sagt Passaus Sportlicher Leiter Christian Wolf, der dem Landkreiskontrahenten eine hohe Wertschätzung entgegenbringt: "Vornbach macht das super. Die Ausnahme-Generation, die in der A-Jugend sogar den Sprung in die Landesliga packte, bildet das Gerüst der Mannschaft und ist extrem eingespielt. Wir werden uns mächtig strecken müssen, um die Punkte im Dreiflüssestadion behalten zu können." Im Hinspiel machte der Landesliga-Absteiger einen Rückstand wett und setzte sich am Ende knapp mit 4:3 durch. "Nach der Partie wurden viele kritische Stimmen laut, die uns eine ganz schwere Saison prognostizierten, weil wir bei einem Aufsteiger nur hauchdünn und sicher auch etwas glücklich gewonnen hatten. Man hat aber schon in diesem Spiel gesehen, dass Vornbach eine hervorragende Truppe hat, die eine gute Rolle spielen wird. So ist es letztlich auch gekommen und mittlerweile kann jeder die Tabelle lesen."













Die Schützlinge von Hannes Hofer und Christian Nußhart haben aber die große Möglichkeit, sich mit einem Sieg schon etwas von der Konkurrenz abzusetzen. Allerdings ist immer noch unklar, ob Torjäger Noah Aklassou mit von der Partie sein wird. Erst heute Abend beschäftigt sich das Bezirks-Sportgericht mit den Vorfällen rund um das Spiel gegen den TSV Mauth, das mächtig für Zündstoff sorgte. Während die FCP-Verantwortlichen bei Aklassou noch die kleine Hoffnung haben, dass der Angreifer nur mit einem Spiel Sperre davonkommt, wird Felix Hochholzer, der wegen eines Foulspiels des Feldes verwiesen wurde, mit großer Wahrscheinlichkeit noch länger zuschauen müssen. "Noah ist für unser Spiel enorm wichtig. Wir hoffen, dass er dabei sein kann", sagt Wolf. Gerade bei der bei der 2:3-Pleite in Ruhmannsfelden fehlte der Center an allen Ecken und Enden. "Wir haben die ersten 45 Minuten bis zum gegnerischen Strafraum richtig stark gespielt. In der Box hat uns aber die Durchschlagskraft gefehlt", analysiert der Funktionär, der die zweite Saison-Niederlage jedoch nicht zu hoch aufhängen will: "Zuvor haben wir zwölfmal in Folge nicht verloren. Dass es uns irgendwann mal wieder erwischt, war klar." Mit dem bisherigen Saisonverlauf ist man an der Danziger Straße dennoch mehr als zufrieden. "Wir sind Herbstmeister geworden und haben den Abstieg gut verdaut. Bisher sind wir absolut im Soll", freut sich Christian Wolf.







Die DJK Vornbach blickt dem Kracher erwartungsfroh entgegen und gibt sich im Vorfeld sehr selbstbewusst: "Wir freuen uns riesig auf das Duell im Dreiflüssestadion, zumal wir uns diese tolle Ausgangsposition hart erarbeitet haben. Die Jungs sind heiß und wollen die Chance nutzen, die Tabellenführung zu erobern. Dafür werden wir alles geben", verspricht Vornbachs Abteilungsleiter Michael Jäger. Fixe Ausfälle beim Zweiten sind Luca Stallmeier und Moritz Krompaß.