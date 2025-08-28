Vor SVA vs. VfB: Rückkehrer Pedro Agrela gibt den Ronaldo

Waldalgesheim/Bodenheim. Die Verblüffung war groß, und Pedro Agrela weiß selbst nicht so ganz genau, was ihn da geritten hat. Der 2:3-Anschlusstreffer des Portugiesen leitete die Aufholjagd der Verbandsliga-Fußballer des VfB Bodenheim ein, die im 4:3-Sieg gegen Hüffelsheim mündete. Agrela machte den Ronaldo-Jubel – auch, weil er sehnlichst auf Tore gewartet hatte. Denn in der vergangenen Saison, in Diensten von Alemannia Waldalgesheim, war der 31-Jährige gänzlich ohne Treffer geblieben.

„Wir haben das Tor gebraucht, die Jungs haben was anderes gebraucht“, erzählt Agrela, „nach dem Jubel hieß es: direkt wieder an die Mittellinie, damit wir das Spiel drehen. Das war in dem Moment richtig verrückt von mir, aber auch eine Motivation fürs nächste Tor. Und ein Jahr ohne Tor – wieder zu treffen, war nötig.“

Am Freitag (19.30 Uhr) hat Agrela die Chance, in Waldalgesheim zu treffen – im Bodenheimer Trikot. Ein Jahr spiele er bei der Alemannia auf der Schiene oder in der Dreierkette. So wie früher in der Jugend bei CS Maritimo, dann in der fünften Liga in Italien und Portugal. Als Agrela seinem Vater nach Deutschland folgte, erfüllten sich Berater-Versprechungen nicht. Der Spieler hatte die Nase voll von Fußball – und fing dann, einfach weil die Deutschkenntnisse fehlten, tiefklassig bei seinen Landsleuten von UDP Mainz wieder an, schoss mehr Tore, als er Spiele machte, knipste in Mombach fröhlich weiter und behauptete sich auch auf Verbandsliga-Level.

„In Bodenheim gibt der Coach mir den Freiraum, nach vorne zu gehen“, sagt Agrela. Und betont, dass er auch beim SVA glücklich war. Doch drei Kinder, Wohnort Oppenheim, Job in Bodenheim, das alles sprach für den VfB. Und nun, ein Tor an alter Wirkungsstätte? „Erst mal kommt die Mannschaft“, betont Agrela. Der SVA startete gut, ist Zweiter, hat erst ein Tor gefangen. „Sie spielen viel auf Konter. Die tiefen Bälle, da müssen wir aufpassen“, mahnt Agrela. Über das Tempo im vorderen Drittel könne der VfB die Platzherren knacken. „Ich freue mich auf die Rückkehr. Ich habe viele Freunde da. Das wird ein Topspiel mit vielen Zuschauern am Freitagabend – perfekt!“

Bodenheimer Tore verhindern will unbedingt Justin Padberg. Der Waldalgesheimer Neuzugang ärgert sich immer noch über das eine Gegentor zum Start gegen Herxheim (2:1). Nach den Jahren bei der TSG Bretzenheim, wo der gern mit flachem, risikoreichem Aufbau betriebene Offensivfußball zur Club-DNA zählt, hat der Abwehrspieler schnell seine Prioritäten verschoben. „Unser Trainer will immer zu Null spielen, und das ist mein Kerngeschäft“, sagt Padberg, „aber es ist auch angedacht, dass wir dieses Jahr mehr Fußball spielen.“ Wobei Risikominimierung, wenn man in Führung ist, ebenso vorgesehen ist. Und das, findet der 27-Jährige, ist ja durchaus sinnvoll.

Ein besonderes Waldalgesheimer Ziel Woche für Woche

„Wir wollen wieder gegentorfrei bleiben“, kündigt der Verteidiger, der sich bei der Alemannia schon gut eingelebt hat, an: „Bei beiden Verein spielen viele junge Spieler, aber hier ist mehr Erfahrung, mehr Reife dabei. Die Verbundenheit zum Verein ist hier, weiter abgelegen, sehr groß.“ Ehrenamtsdienste im Clubheim kommen, anders als bei der TSG, auf die Spieler zumindest nicht zu. Als Wahl-Mainzer und ehemaliger TSG-Kapitän ist es für Padberg ein ganz persönliches Derby. „Gegen Bodenheim war es immer eklig, sie halten in den Zweikämpfen gut dagegen und haben zuletzt ein 1:3 umgedreht.“ Das machte, von Agrela eingeleitet, offenbar Eindruck.