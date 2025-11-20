Vor Spitzenspiel: Unterrath gegen St. Tönis, ETB in Rhede gefordert

Das absolute Spitzenspiel umgehend vor der Winterpause rückt immer näher. Damit das Kräftemessen am letzten Spieltag auch gleichbedeutend mit dem Kampf um den Aufstieg in die DFB-Nachwuchsliga ist, muss zumindest der ETB Schwarz-Weiß Essen noch einmal seine Hausaufgaben erledigen, es geht zunächst noch zum Vorletzten VfL Rhede. Sollte dies nicht geschehen, könnte die SG Unterrath Platz eins schon einen Spieltag vor Ende der Hinrunde dingfest machen. Ohnehin reicht dem Primus gegen den SC St. Tönis ein einfaches Remis, um mit knappen Vorsprung ins Spitzenspiel zu gehen und weiterhin die bessere Ausgangslage. zu behalten. Doch klar ist: Gewinnt der ETB seinen verbleibenden beiden Spiele, haben die Schwarz-Weißen auch Platz eins sicher. Nur noch rechnerische Chancen haben unterdessen die Sportfreunde Baumberg, die fünf Punkte aus den übrigen beiden Spielen aufholen müssten. Das Team von Mustafa Kalkan spielt am Samstagabend beim 1. FC Bocholt.