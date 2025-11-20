 2025-11-18T09:22:12.436Z

Unterrath und St. Tönis trafen sich bereits hier im Vorjahr.
Unterrath und St. Tönis trafen sich bereits hier im Vorjahr. – Foto: Jens Terhardt

Vor Spitzenspiel: Unterrath gegen St. Tönis, ETB in Rhede gefordert

U19-Niederrheinliga: Mit zwei Punkteteilungen hat die SG Unterrath den Platz in der DFB-Nachwuchsliga sicher. Mit dem direkten Duell zum Ende der Hinrunde, hat der ETB Schwarz-Weiß Essen aber auch noch alles in der eigenen Hand.

Das absolute Spitzenspiel umgehend vor der Winterpause rückt immer näher. Damit das Kräftemessen am letzten Spieltag auch gleichbedeutend mit dem Kampf um den Aufstieg in die DFB-Nachwuchsliga ist, muss zumindest der ETB Schwarz-Weiß Essen noch einmal seine Hausaufgaben erledigen, es geht zunächst noch zum Vorletzten VfL Rhede. Sollte dies nicht geschehen, könnte die SG Unterrath Platz eins schon einen Spieltag vor Ende der Hinrunde dingfest machen. Ohnehin reicht dem Primus gegen den SC St. Tönis ein einfaches Remis, um mit knappen Vorsprung ins Spitzenspiel zu gehen und weiterhin die bessere Ausgangslage. zu behalten. Doch klar ist: Gewinnt der ETB seinen verbleibenden beiden Spiele, haben die Schwarz-Weißen auch Platz eins sicher. Nur noch rechnerische Chancen haben unterdessen die Sportfreunde Baumberg, die fünf Punkte aus den übrigen beiden Spielen aufholen müssten. Das Team von Mustafa Kalkan spielt am Samstagabend beim 1. FC Bocholt.

So läuft der 12. Spieltag der U19-Niederrheinliga

Sa., 22.11.2025, 18:30 Uhr
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
18:30

Sa., 22.11.2025, 13:00 Uhr
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppert. SV
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
13:00

Sa., 22.11.2025, 13:00 Uhr
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
13:00

Sa., 22.11.2025, 17:15 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
KFC Uerdingen 05
KFC Uerdingen 05KFC Uerding.
17:15

Sa., 22.11.2025, 13:00 Uhr
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
13:00

Sa., 22.11.2025, 17:00 Uhr
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
17:00live

Sa., 22.11.2025, 17:00 Uhr
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
FSV Duisburg
FSV DuisburgFSV Duisburg
17:00

So geht es weiter


13. Spieltag
29.11.25 SC St. Tönis 1911/20 - VfB 03 Hilden
29.11.25 VfB Homberg - Wuppertaler SV
29.11.25 KFC Uerdingen 05 - SG Essen-Schönebeck
29.11.25 TSV Meerbusch - 1. FC Bocholt
29.11.25 FSV Duisburg - VfL Rhede
30.11.25 Sportfreunde Baumberg - Ratingen 04/19
30.11.25 ETB Schwarz-Weiß Essen - SG Unterrath

Markus BeckerAutor