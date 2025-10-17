Vor Spitzenduellen: Heider Jonah Gieseler für zwei Spiele gesperrt

Rote Karte bringt Sperre

Am Freitag ist beim Dithmarscher Traditionsverein die Nachricht vom SHFV eingetroffen, dass Jonah Gieseler nach seiner mehr als fragwürdigen roten Karte am letzten Wochenende in Reinfeld eine Sperre für zwei Spiele erhalten hat und damit in den wichtigen Begegnungen gegen Spitzenreiter SV Todesfelde am kommenden Wochenende sowie am Sonntag in Eichede fehlen wird.

Hoffnung auf Freispruch enttäuscht

Bis zuletzt hatten die Verantwortlichen beim Heider SV auch aufgrund der vorhandenen Videoaufnahmen auf einen Freispruch gehofft.

Trainer Wichmann bleibt gelassen

„Wenn dem nicht so ist, gehen wir da auch durch. Ich vertraue jedem Spieler. Das hat Yusef Abelrahman letzte Woche auch super gemacht. Von daher haben wir da überhaupt keine Angst vor“, ist Heides Trainer Markus Wichmann auch ohne Gieseler zuversichtlich.