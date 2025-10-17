Vor Spitzenduellen: Heider Jonah Gieseler für zwei Spiele gesperrt

Nach dreizehn Punkten aus den letzten fünf Spielen hat der Heider SV den Anschluss an die Spitzengruppe in der Flens-Oberliga wiederhergestellt. Am Sonntag um 14.00 Uhr wartet auf den Tabellenvierten das schwere Auswärtsspiel beim immer noch ungeschlagenen Tabellenzweiten SV Eichede, der nur drei Zähler mehr auf dem Konto hat als die Dithmarscher.
Am Freitag ist beim Dithmarscher Traditionsverein die Nachricht vom SHFV eingetroffen, dass Jonah Gieseler nach seiner mehr als fragwürdigen roten Karte am letzten Wochenende in Reinfeld eine Sperre für zwei Spiele erhalten hat und damit in den wichtigen Begegnungen gegen Spitzenreiter SV Todesfelde am kommenden Wochenende sowie am Sonntag in Eichede fehlen wird.
Bis zuletzt hatten die Verantwortlichen beim Heider SV auch aufgrund der vorhandenen Videoaufnahmen auf einen Freispruch gehofft.
„Wenn dem nicht so ist, gehen wir da auch durch. Ich vertraue jedem Spieler. Das hat Yusef Abelrahman letzte Woche auch super gemacht. Von daher haben wir da überhaupt keine Angst vor“, ist Heides Trainer Markus Wichmann auch ohne Gieseler zuversichtlich.
Zudem gibt es mit Mathis Harms, Fabian Arndt und Azat Selcuk drei wichtige Rückkehrer.
Zum Spiel beim SV Eichede sagte Heides Trainer Markus Wichmann:
„Wir freuen uns auf das Spiel. Wir hatten eine gute Trainingswoche und sind gut vorbereitet. Die Jungs sind motiviert. Ich glaube schon, dass wir ein Stück weiter sind als in der Vorbereitung, als wir im SHFV-Pokal in Eichede verloren haben. Wir wissen um die Stärken und Schwächen von Eichede. Ich glaube, die Mannschaft, die an dem Tag die wenigsten Fehler macht, wird den Platz als Sieger verlassen.“