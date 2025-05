Vor sieben Jahren begann der schleichende Niedergang des KFC Uerdingen

Während es in den 90er-Jahren sogar mal eine kleine Fan-Freundschaft gab, hat sich das Verhältnis zu Beginn der 2000er gewandelt. 2003 wollten sich dann nicht nur die Fußballer auf dem Rasen, sondern auch die Fanszenen messen. Das schaukelte sich dann immer weiter hoch.

In der jüngsten Vergangenheit waren die Aufeinandertreffen für die Uerdinger besonders bitter – allerdings nicht aus sportlichen Gründen. Am 5. Mai 2018 feierte der KFC am vorletzten Spieltag einen 4:0-Sieg gegen den WSV durch Tore von Maximilian Beister, Tanju Öztürk, Lucas Musculus und Connor Krempicki. Es war ein Mosaikstein in einer Serie von elf Siegen in Folge, an deren Ende der Aufstieg in die Dritte Liga stand. Aber es war das letzte Heimspiel in der Grotenburg für fast vier Jahre, sodass die Fans die erfolgreichste Zeit der jüngeren Vergangenheit nicht in ihrer Grotenburg miterleben und feiern konnten.

Denkwürdig auch das Hinspiel der diesjährigen Regionalliga-Saison im November 2024. Der KFC nahm durch einen 2:1-Erfolg eigentlich die drei Punkte aus dem Stadion am Zoo mit. Doch da der eingewechselte Joey Tshitoku nicht auf dem Spielbericht vermerkt war, wertete der Verband die Partie zunächst mit 2:0 für den WSV. Doch der KFC legte Einspruch dagegen ein – was zu einer kuriosen Entscheidung führte: Zwar wurde das Spiel weiter mit 0:2 gegen den KFC gewertet, die 1:2-Niederlage des WSV blieb aber ebenso bestehen.