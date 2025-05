Vor sechs Jahren noch in der A-Klasse: Altenerding nach Aufschwung in der Relegation

Wenn Andreas Heilmaier an die Relegation denkt, dann reist er unfreiwillig zurück an den Tiefpunkt des Klubs. Im Juni 2019 war’s, als seine Spielvereinigung Altenerding an zwei denkwürdigen Tagen in die A-Klasse abstürzte. Das entscheidende Spiel gegen Högersdorf wurde beim Stand von 1:1 wegen eines heftigen Gewitters abgebrochen. Am Tag darauf trafen sich beide Klubs wieder, Altenerding verlor 2:3 und stieg ab.

Der Fall des ehemaligen Bezirksligisten (2007 bis 2012) war gleichzeitig der Startpunkt des Aufschwungs. „Danach haben wir einen Cut gemacht“, sagt der Abteilungsleiter. Mit Pedro Flores Locke kam ein kompetenter Trainer, der zuvor in Landshut die U17 in der Bayernliga betreut hatte und mit jungen Spielern sehr gut umgehen kann. „Mit ihm ist der Aufschwung gekommen“, betont Heilmaier. Ehemalige kehrten zurück wie Mittelfeldmann Samuel Kronthaler, der in der Jugend bei Bayern und 1860 gekickt hatte, gute Leute aus dem Nachwuchs rückten nach. „Die Entwicklung ist rasant nach oben gegangen“, sagt der Abteilungsleiter.