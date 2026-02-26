Vor schwerem Spiel in Bissen: nächste Hiobsbotschaft für Swift

Vor dem Rückspiel in Bissen sieht sich der Hesperinger Verein einer hohen Nachzahlung gegenüber – Foto: Andy Gallo

Gleich drei Partien des 19.Spieltags werden bereits am Samstag ausgetragen. Um 16 Uhr empfängt Aufsteiger Canach Meister Differdingen mit dem Wissen im Hinterkopf, dass man schon dem einen oder anderen Spitzenteam im Verlauf der Saison Punkte abknöpfen konnte. Dass die Gäste trotzdem Favorit sein werden, dürfte außer Frage stehen. Unser Tipp: Auswärtssieg.

Mamer spielt zuhause gegen das z.Z. formstärkste Team der Liga , nämlich die US Mondorf. Doch auch die Hausherren sind mit neun Punkten aus den letzten fünf Spielen gut unterwegs und werden vom Gast sicherlich nicht auf die leichte Schulter genommen. Die Kaderstärke und klare Vorteile zugunsten von Mondorf im Heim / Auswärts -Vergleich sprechen für die Badestädter. Unser Tipp: Auswärtssieg.

Das Jahr 2026 war noch nicht das beste für Rodange, bei dem ein Trainerwechsel bislang noch keinen Einfluss auf die Ergebnisse hatte. Gegen eine aufstrebende Jeunesse, der es aber immer noch an Ergebniskonstanz fehlt, könnte ein Hoffnungsschimmer sein, dass sich die Gäste bei Sorgenkindern ab und zu schwertaten. Unser Tipp: Auswärtssieg.

Am Sonntag

So., 01.03.2026, 16:00 Uhr US Hostert Hostert FC UNA Strassen Strassen 16:00 PUSH

Seit vier Spielen in Serie und damit auch bei den dreien unter Trainer Marco Martino ist Hostert unbesiegt. In dem selben Zeitraum bekam der Gast aus Strassen nur zwei Punkte mehr, so dass der Tabellenzweite die Grünewälder sicher nicht unterschätzen sollte. Unser Tipp: Auswärtssieg.

So., 01.03.2026, 16:00 Uhr UN Käerjeng 97 Käerjeng FC Victoria Rosport Rosport 16:00 PUSH

Ein wegweisendes Kellerduell bestreiten Käerjeng und Rosport. Vor allem für die Gastgeber sollte eine Niederlage tabu sein, da der Abstand auf das rettende Ufer ansonsten weiter anwachsen könnte. Der FC Victoria fand seinerseits nach Monaten ohne eigenen Sieg wieder in die Erfolgsspur und dürfte nach drei Käerjenger Niederlagen in Serie im Jahr 2026 über die etwas bessere Form verfügen. Unser Tipp: Auswärtssieg.

So., 01.03.2026, 16:00 Uhr FC Atert Bissen Bissen FC Swift Hesperingen Hesperingen 16:00 live PUSH

Wie rtl.lu am Donnerstagvormittag dann berichtet, erhielt Swift Hesperingen vor seinem schweren Gastspiel in Bissen eine nächste, außersportliche Hiobsbotschaft: in erster Instanz wurde der Verein dazu verurteilt, seinem ehemaligen Spieler Maurice Deville wegen dessen unrechtmäßiger Entlassung 253.890,07 Euro nachzuzahlen. Die Hesperinger seien den Angaben zufolge aber in Berufung gegangen. Welche Auswirkungen dieses Urteil auf den Sportbetrieb hat, lässt sich schwer einschätzen. Ohnehin dürfte Bissen aufgrund der Tabellensituation Favorit gegen den FC Swift sein. Unser Tipp: Heimsieg.

So., 01.03.2026, 16:00 Uhr Racing FC Union Luxemburg Racing F91 Düdelingen Düdelingen 16:00 PUSH

Racing und seine Gäste von F91 verloren beide am vergangenen Wochenende. Sébastien Grandjean, seit Anfang November bei den Hauptstädtern in Diensten, wird am Sonntag jenem Verein gegenüberstehen, den er in der Saison 2014/2015 trainierte. Auf der anderen Seite wird mit Claudio Lombardelli ein neuer Übungsleiter im Einsatz sein, aufgrund dessen F91 schwerer auszurechnen sein könnte. In einem „Le Quotidien“-Interview sprach Lombardelli davon, dass man mehr im Modus „schuften, schuften, schuften“ sein müsse. Da die Leistungskurven beider Teams zuletzt ähnlich verlaufen sind, dürfte es ein offenes Spiel werden. Unser Tipp: Unentschieden.

So., 01.03.2026, 18:30 Uhr FC Progrès Niederkorn Progrès Union Titus Petingen Titus 18:30 PUSH

Im Südwesten steigt am Sonntag um 18:30 Uhr ein echter Krisengipfel. Zwei der schlechtesten Team der vergangenen Wochen und Monate stehen sich bei Niederkorn – Petingen gegenüber. Noch bekam Progrès-Coach Reydel öffentlich von seinem Verein den Rücken gestärkt, wohl aber nicht auf ewig, falls sich das Blatt nicht bald wenden sollte. Es trifft das drittschwächste Heimteam – wobei nicht außer Acht gelassen werden darf, dass der FC Progrès immer noch nicht in seinem eigenen Stadion spielen kann – auf das schwächste Auswärtsteam. Unser Tipp: Unentschieden.