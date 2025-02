Vor Schwaig-Kracher: Garching kassiert sechs Tore bei Generalprobe

In Grünwald fehlten den Garchingern etliche Führungsspieler, von denen bis zur Fortsetzung der Landesligarunde am Freitag bei Tabellenführer FC Schwaig wohl der eine oder andere zurückkommen dürfte. In Grünwald musste Trainer Nico Basta manche Spieler auf Positionen einsetzen, auf denen sie nie zuvor in ihrem Fußballerleben gekickt hatten.