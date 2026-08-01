Vor Saisonstart: Erster Trainerwechsel in A-Liga Groß-Gerau

„Ich habe schon länger darüber nachgedacht“, berichtet Jöst, der mit der Mannschaft vor zwei Jahren fast den KOL-Aufstieg geschafft hätte, aber die vergangene Saison nur enttäuschend auf Platz zehn abschloss. „Die SG war seit ihrer Gründung 2019 immer eine Herzensangelegenheit für mich. Ich habe viel investiert, war zuerst sportlicher Leiter und dann Trainer. Die Jungs waren mir immer wichtig. Aber jetzt habe ich gemerkt, das mein Anspruch nicht mehr ganz zu dem passt, was die Jungs wollen und was für den Verein möglich ist. Deshalb ist für mich nun der Zeitpunkt gekommen, mal etwas anderes zu machen.“ Wie der 33-jährige zweifache Familienvater betont, wolle er „auf jeden Fall als Trainer weitermachen. Mal sehen, was sich ergibt“.