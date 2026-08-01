Vor Saisonstart: Erster Trainerwechsel in A-Liga Groß-Gerau

Trebur-Astheim. Noch bevor am Wochenende in der A-Liga die Saison beginnt, gibt es schon den ersten Trainerabschied. Bei der SG Trebur-Astheim hat Philipp Jöst nach fünf Jahren seinen Rücktritt erklärt. Für ihn übernimmt Co-Trainer Lukas Langenstein interimsmäßig die Regie.
„Ich habe schon länger darüber nachgedacht“, berichtet Jöst, der mit der Mannschaft vor zwei Jahren fast den KOL-Aufstieg geschafft hätte, aber die vergangene Saison nur enttäuschend auf Platz zehn abschloss. „Die SG war seit ihrer Gründung 2019 immer eine Herzensangelegenheit für mich. Ich habe viel investiert, war zuerst sportlicher Leiter und dann Trainer. Die Jungs waren mir immer wichtig. Aber jetzt habe ich gemerkt, das mein Anspruch nicht mehr ganz zu dem passt, was die Jungs wollen und was für den Verein möglich ist. Deshalb ist für mich nun der Zeitpunkt gekommen, mal etwas anderes zu machen.“ Wie der 33-jährige zweifache Familienvater betont, wolle er „auf jeden Fall als Trainer weitermachen. Mal sehen, was sich ergibt“.
Für Niclas Rosin, seit April 2025 sportlicher Leiter bei der SG, kam der Entschluss von Jöst überraschend. „Jetzt ist es so kurz vor Rundenbeginn nicht einfach, schnell einen Nachfolger zu finden. Aber wir haben mit Lukas Langenstein eine gute Interimslösung gefunden. Er wird von unseren beiden Zweitmannschaftstrainern Philipp Lorenz und Patrick Schröder tatkräftig unterstützt.“
Wie Langenstein selbst sagt, „kann ich das als Polizist im Schichtdienst nicht als allein verantwortlicher Trainer machen“. Bis es einen neuen Coach gibt, übernehme er aber gerne die Verantwortung. „Und danach würde ich auch weiter im Trainertream zur Verfügung stehen.“
Für den 33-jährigen Astheimer, der beim SC Astheim in der Jugend mit dem Kicken begann und später lange Jahre beim VfB Ginsheim bis zur Hessenliga hinauf gespielt hat, kam der Rücktritt von Jöst ebenfalls überraschend. „Im ersten Training danach habe ich in viele leere und sprachlose Gesichter geschaut. Aber dann habe ich den Spielern gesagt, ihr seid jetzt mein zweiter Coach und müsst voll mitziehen. Wir kriegen das nur zusammen hin.“ Für Langenstein hat deshalb oberste Priorität, „dass wir als Team enger zusammenrücken – auch Philipp zuliebe, der sich das gewünscht und verdient hat."