Vor Saisonfinale: Spitzenduo gewinnt

Differdingen gewann zuhause mit 2:0 gegen Käerjeng – Foto: Suzzi Alessandro

Der 29.Spieltag in Zahlen

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Was am Wochenende los war

Durch einen Treffer von Matuvangua in der 17.Spielminute gewann Racing knapp mit 1:0 in Hostert. Es war dies einer von nur zwei Spielorten, bei dem es am vorletzten Spieltag im Oberhaus nicht mehr wirklich um etwas ging. Die zweite Partie der Kategorie „goldene Ananas“ fand an der Escher „Grenz“ statt, wo Jeunesse Niederkorn im Abendspiel mit 2:1 bezwingen konnte. Um viel mehr ging es da in Rodange, wo sich das Schlusslicht und der jetzige Drittletzte mit einem 1:1 trennten, das keinem weiterhilft. Mamer kann sich am letzten Spieltag aber im Kellerkracher gegen Canach immerhin noch direkt retten und Rodange hat bei Racing noch Restchancen auf die Relegation, doch ganz leicht gestaltet sich der Saisonabschluss für beide nicht.

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Canach steht noch über dem Strich, bekam gegen den Tabellenzweiten Bissen aber keinen Fuß auf den Boden und verlor verdient mit 0:5. Die Gäste erarbeiteten sich damit ein Finale am kommenden Samstag gegen Tabellenführer Differdingen. Aufgrund der gleichen Tordifferenz würde Aufsteiger Bissen im Erfolgsfall gegen den Titelverteidiger tatsächlich Meister werden! Das erwähnte Differdingen erfüllte seine Pflichtaufgabe gegen Käerjeng mit einem 2:0-Heimsieg. Nach einer 1:0-Führung zur Pause erzielten die Hausherren in der 73.‘ eine Art „Wembley-Tor“, der Ball soll nicht hinter der Linie gewesen sein. In der Nachspielzeit konnte man dann doch noch die letzten Zweifel beseitigen.

Im Topspiel trennten sich F91 und Strassen mit einem 1:1, einem Remis der besseren Art, das aber auf beiden Seiten noch Zweifel ob einer eventuellen Europapokalteilnahme bestehen lässt. Der FC UNA ging sehr früh in Führung (2.‘), Düdelingen glich nach einer guten Stunde aus (1:1, 62.‘). Mondorf kämpfte sich zu einem 1:0-Heimsieg gegen den Vorletzten Petingen und steht in Strassen am letzten Spieltag vor einem Finale um den Einzug in den internationalen Wettbewerb. Das Tor des Tages für die USM erzielte am Sonntag Daham, der kurz vor der Pause im Anschluss an eine Ecke traf (1:0, 41.‘), später aber auch mit gelb-rot vom Platz musste. Für die Union Titus kommt es am Samstag zu einem Endspiel um den Klassenerhalt gegen Hesperingen, das durch einen Dreierpack zu Beginn der 2.Halbzeit mit 3:0 gegen einen nach dem Pausentee müde wirkenden Pokalfinalisten Rosport gewann und damit den direkten Klassenerhalt bei eigenem Sieg durch Mithilfe von Mamer noch erreichen kann.