Vor RWE-Spiel: SV Sonsbeck holt Offensivspieler - zuletzt 30 Scorer Vor dem Pokalspiel gegen Rot-Weiss Essen hat der SV Sonsbeck einen spannenden Offensivspieler verpflichtet: Mit Samuel Pozniak kommt ein torgefährliches Talent von der SG Essen-Schönebeck. von André Nückel · Heute, 13:38 Uhr · 0 Leser

Das ist Samuel Pozniak. – Foto: SGS

Der SV Sonsbeck ist ordentlich in die neue Saison der Oberliga Niederrhein gestartet. Beim Auftakt bei den Sportfreunden Baumberg holte die Mannschaft von Heinrich Losing ein 1:1 und nahm damit direkt den ersten Punkt mit. Am Sonntag steigt im ersten Heimspiel das Drby gegen Aufsteiger SV Scherpenberg. Dort will Sonsbeck nachlegen, auch wenn der Blick vieler Beteiligter bereits auf den großen Mittwoch gerichtet sein dürfte.

Dann steigt im Niederrheinpokal das besondere Heimspiel gegen Rot-Weiss Essen. Der Drittligist verpasste in der vergangenen Saison die 2. Bundesliga in der Relegation gegen Greuther Fürth und kommt nach zwei Jahren erneut in den Willy-Lemkens-Sportpark. Ob gegen RWE bereits Zugang Samuel Pozniak eine Rolle spielen kann, ist jedoch offen. Der offensive Mittelfeldspieler soll den SV Sonsbeck verstärken, die offizielle Spielberechtigung liegt aktuell aber noch nicht vor.

Pozniak kommt aus Essen-Schönebeck Pozniak kommt aus der U19 der SG Essen-Schönebeck und war dort in der vergangenen Saison einer der prägenden Spieler. In 24 Partien erzielte der offensive Mittelfeldspieler 16 Tore und bereitete 14 weitere Treffer vor. Das sind Zahlen, die deutlich machen, welches Potenzial der Youngster mitbringt. Zudem sammelte Pozniak bei der SGS bereits erste Erfahrungen im Seniorenbereich. In der Landesliga kam er achtmal zum Einsatz, erzielte ein Tor und bereitete einen weiteren Treffer vor. Nun soll beim SV Sonsbeck der nächste Schritt folgen. Natürlich müssen Jugendspieler im Seniorenfußball immer erst ankommen, doch der 18-Jährige hat sein Können in der U19-Niederrheinliga unter Beweis gestellt. Deshalb ist Pozniak ein spannender Spieler für Sonsbeck: jung, offensivstark, torgefährlich und mit nachweisbarer Scorerqualität. Erst RWE, dann das Derby

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr SV Sonsbeck SV Sonsbeck SV Scherpenberg Scherpenberg 15:00 live PUSH