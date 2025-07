Vor Rückspiel: Differdingen bleibt optimistisch

Nach einer 1.Halbzeit in Pristina, in der man sich noch finden musste, wurde Differdingen beim KF Drita besser, je länger das Spiel dauerte, fing sich das Gegentor aber ausgerechnet in seiner besten Phase und hatte im Abschluss nicht das nötige Glück.

Die 0:1-Niederlage ist keinesfalls ein Beinbruch, dennoch eine kleine Hypothek, da man unweigerlich an die Dominanz vor einem Jahr gegen Klaksvik (FRO) erinnert wird, in der man in zwei Spielen aber ohne eigenen Treffer blieb. Dies muss unweigerlich besser werden, möchte man nicht in die Conference League absteigen.