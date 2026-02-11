Vor Rückrundenstart: Borussia bindet Trainerteam um Zinken Der SC Borussia Lindenthal-Hohenlind verlängert mit seinem Trainertram rund um Übungsleiter Sascha Zinken. Somit wird der 38-Jährige, die Co-Trainer Guido Müller und Luca Von Ahlen, wie auch Torwart-Trainer Alexander Konietzny ebenfalls in der kommenden Saison für den Landesligisten an der Seitenlinie agieren. von Tristan-Yannick Benten · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Das Trainerteam bleibt dem SC erhalten – Foto: Marcel Eichholz

Kurz vor Beginn der Rückrunde gibt es gute Neuigkeiten für die Anhänger des SC Borussia Lindenthal-Hohenlind: Cheftrainer Sascha Zinken, Co-Trainer Guido Müller und Luca Von Ahlen, wie auch Torwart-Trainer Alexander Konietzny werden auch in der Spielzeit 2026/27 für den Tabellendritten der Landesliga agieren. Der Chefcoach sprach über die vorzeitige Verlängerung und seinem ersten Jahr bei der Borussia.

"Gute Arbeitsweise im Trainerteam" Zur Saison 2025/26 entschied sich Trainer Zinken für den SC. Nach drei aufeinanderfolgenden Drittplatzierungen in der Landesliga wollten die Vereinsverantwortlichen der Borussia über einen Umbruch im Sommer und die Verpflichtung des 38-jährigen Übungsleiters einen neuen Weg gehen. Der ehemalige Chefcoach des TuS Marialinden integrierte sich schnell in die Mannschaft und führte das Team nach 15. Spieltagen auf den dritten Tabellenrang. Dabei konnte sich seine Truppe auch nach harten Pleiten (1:6 beim SV Grün-Weiss Brauweiler) wieder fangen und weitere Siege einfahren. Hinzu kommt das Erreichen des Viertelfinals im Mittelrheinpokal, bei dem die Borussia auf den Bonner SC trifft.

Die Folge der starken Leistungen war die frühzeitige Verlängerung vor der anstehenden Rückrunde. Auf die Frage, was genau auschlaggebend für seine Zusage war, antwortete Zinken: "Es gab nicht nur einen ausschlaggebenden Grund für die Zusage, sondern mehrere Dinge haben mich dazu bewegt, weiter zu machen. Als Grund, der alles zusammenfasst, kann man sagen: es macht mir einfach Spaß. Hierzu tragen aber mehrere Dinge bei, die Arbeit mit der Mannschaft, die wirklich gut mitzieht und auch Bock auf die ganze Sache hat. Die gute Arbeitsweise im Trainerteam, mit viel Spaß, aber auch der nötigen Ernsthaftigkeit". Weiter führte er aus: "Zusätzlich nimmt der sportliche Leiter Roland Gabriel uns wirklich sehr viele Themen ab und lässt uns die Möglichkeit, uns voll und ganz auf das Sportliche zu konzentrieren." "Den eingeschlagenen Weg weitergehen" Mit neun Punkten Rückstand auf die Tabellenspitze hat Lindenthal-Hohenlind noch viel Arbeit vor sich, um einen möglichen Aufstieg zu erreichen. Einen Druck von der Vereinsführung spürt der Übungsleiter trotz der vorherigen Spielzeiten nicht. "Besonders schätze ich die realistische Einschätzung des Vereins über die eigenen Ansprüche. Hier werden keine unrealistischen Ziele formuliert, sondern mit klarem Verstand gearbeitet", erklärte Zinken.