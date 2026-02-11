Vor Rückrundenstart: Borussia bindet Trainerteam um Zinken

Kurz vor Beginn der Rückrunde gibt es gute Neuigkeiten für die Anhänger des SC Borussia Lindenthal-Hohenlind: Cheftrainer Sascha Zinken, Co-Trainer Guido Müller und Luca Von Ahlen, wie auch Torwart-Trainer Alexander Konietzny werden auch in der Spielzeit 2026/27 für den Tabellendritten der Landesliga agieren. Der Chefcoach sprach über die vorzeitige Verlängerung und seinem ersten Jahr bei der Borussia.
Zur Saison 2025/26 entschied sich Trainer Zinken für den SC. Nach drei aufeinanderfolgenden Drittplatzierungen in der Landesliga wollten die Vereinsverantwortlichen der Borussia über einen Umbruch im Sommer und die Verpflichtung des 38-jährigen Übungsleiters einen neuen Weg gehen.
Der ehemalige Chefcoach des TuS Marialinden integrierte sich schnell in die Mannschaft und führte das Team nach 15. Spieltagen auf den dritten Tabellenrang. Dabei konnte sich seine Truppe auch nach harten Pleiten (1:6 beim SV Grün-Weiss Brauweiler) wieder fangen und weitere Siege einfahren. Hinzu kommt das Erreichen des Viertelfinals im Mittelrheinpokal, bei dem die Borussia auf den Bonner SC trifft.
Die Folge der starken Leistungen war die frühzeitige Verlängerung vor der anstehenden Rückrunde. Auf die Frage, was genau auschlaggebend für seine Zusage war, antwortete Zinken: "Es gab nicht nur einen ausschlaggebenden Grund für die Zusage, sondern mehrere Dinge haben mich dazu bewegt, weiter zu machen. Als Grund, der alles zusammenfasst, kann man sagen: es macht mir einfach Spaß. Hierzu tragen aber mehrere Dinge bei, die Arbeit mit der Mannschaft, die wirklich gut mitzieht und auch Bock auf die ganze Sache hat. Die gute Arbeitsweise im Trainerteam, mit viel Spaß, aber auch der nötigen Ernsthaftigkeit". Weiter führte er aus: "Zusätzlich nimmt der sportliche Leiter Roland Gabriel uns wirklich sehr viele Themen ab und lässt uns die Möglichkeit, uns voll und ganz auf das Sportliche zu konzentrieren."
Mit neun Punkten Rückstand auf die Tabellenspitze hat Lindenthal-Hohenlind noch viel Arbeit vor sich, um einen möglichen Aufstieg zu erreichen. Einen Druck von der Vereinsführung spürt der Übungsleiter trotz der vorherigen Spielzeiten nicht. "Besonders schätze ich die realistische Einschätzung des Vereins über die eigenen Ansprüche. Hier werden keine unrealistischen Ziele formuliert, sondern mit klarem Verstand gearbeitet", erklärte Zinken.
Im Verein und insbesondere im Trainerteam wird der Aufstieg nicht als klares Ziel angegeben. Stattdessen konzentrieren sich die Verantwortlichen auf die Förderung der einzelnen Spieler. "Wir wollen den eingeschlagenen Weg weitergehen und uns fußballerisch Stück für Stück weiterentwickeln. Wir wollen weiter an Stabilität für die Rückrunde, aber auch für die 90 Minuten auf dem Platz, gewinnen", äußerte der Cheftrainer. Er fügte noch hinzu: "Es schnuppern auch schon immer wieder mal unsere eigenen U19-Spieler bei uns ins Training hinein und ich würde mich freuen, wenn wir es schaffen, den ein oder anderen nächstes Jahr bei uns im Kader zu etablieren."
Mit Zugängen wie beispielsweise Luca-Noel Kalinic und der Zusage des Trainerteams für die kommende Saison kann die Borussia mit einem guten Gefühl in die Rückrunde starten. Diese eröffnet sie gleich mit einem vorgezogenen Duell gegen den TuS Marialinden.