Velbert trifft am Freitag auf Lotte. – Foto: Daniel Otte

Vor Rückrunden-Auftakt: Das sind Velberts Ziele für die Rückrunde Regionalliga West: Am kommenden Freitag startet die SSVg Velbert in das neue Pflichtspiel-Jahr. Mit dem Rückrunden-Auftakt gegen die Sportfreunde Lotte steht ein Nachholspiel auf dem Programm. SSVg-Coach Bogdan Komorowski äußert sich im Gespräch mit FuPa Niederrhein über die Ziele für die Rückserie und den Kaderumbruch im Winter. Verlinkte Inhalte Regionalliga West SF Lotte SSVg Velbert Marcel Lenz Oguzcan Büyükarslan + 6 weitere

Während die restlichen 16 Mannschaften der Regionalliga West erst in der kommenden Woche in das Pflichtspiel-Jahr 2026 starten, ist die SSVg Velbert schon am Freitag gefordert: Im Heimspiel gegen die Sportfreunde Lotte - welches ursprünglich vor dem Jahreswechsel angesetzt war und wetterbedingt abgesagt werden musste - geht es für die Elf von Bogdan Komorowski wieder um Zählbares. Vor diesem Hintergrund zeigt sich der Chefcoach im Gespräch mit FuPa Niederrhein zuversichtlich und erklärt zugleich die Transfer-Geschehnisse des Winters.

Mit mageren acht eroberten Punkten rangiert die SSVg Velbert - nach absolvierter Hinrunde - auf dem letzten Tabellenplatz. Der Abstand auf das rettende Ufer beträgt bereits neun Zähler. Demzufolge ist klar, dass die SSVg im zweiten Saisonabschnitt vor einer Mammut-Aufgabe steht. Dessen ist sich auch Übungsleiter Bogdan Komorowski bewusst, der dennoch voller Tatendrang auf die Rückserie blickt und sich allen voran über die Winter-Neuverpflichtungen freut. Komorowski: „Sind jetzt deutlich flexibler aufgestellt“ Denn der Vorstand um Sportleiter Michael Kirschner hat die Arbeit in der Winterpause keinesfalls ruhen lassen: Während mit Haruto Idoguchi(SF Baumberg), Marcel Lenz (Rot-Weiss Essen II), Valon Zhushi(Ratingen 04/19), Reo Yoshida (vereinslos) und Harumi Guto (TSV Meerbusch) gleich fünf Akteure den Verein zur Rückrunde verlassen haben, hat sich auch auf der Zugangsseite einiges getan: Neben Offensivmann Oguzcan Büyükarslan, der von Borussia Mönchengladbach II losgeeist werden konnte, wurden mit Artur Golubytskij (RW Erfurt), Max Wiese (Fortuna Köln) und Dmytro Kislin (SSVg Velbert II) drei weitere vielversprechende Talente an Land gezogen. Chefcoach Komorowski bewertet den Personal-Umbruch wie folgt: