Der TSV 1860 Weißenburg will sich mit einem Sieg in Lauterhofen weiter von der Abstiegszone entfernen und den Abstand auf den SVL weiter vergößern – Foto: Andreas Roith

Vor richtungsweisender Partie: »Viele haben uns schon abgeschrieben« Lauterhofen will Schwung mitnehmen +++ Weißenburg peilt wichtige Auswärtspunkte an

Für den SV Lauterhofen und den TSV 1860 Weißenburg geht es am 16. Spieltag der Landesliga Nordost um wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Während Lauterhofen mit acht Zählern, punktgleich mit dem SV Röslau, am Tabellenende steht, rangiert Weißenburg mit 16 Punkten auf Rang 14 – und will sich mit einem Erfolg weiter Luft verschaffen.

Lauterhofen schöpft nach dem 2:1-Heimsieg gegen Feucht neuen Mut. Matchwinner Alexander Wastl drehte die Partie per Doppelschlag und brachte seiner Mannschaft den ersten Sieg seit Wochen. Der erfahrene Defensivmann flog zwar kurz vor Schluss mit Gelb-Rot vom Platz, doch die Erleichterung im Lager der Gastgeber war deutlich spürbar. Sportlicher Leiter Achim Meyer sagt: „Wir sind natürlich froh, endlich mal wieder drei Punkte geholt zu haben. Die letzten Wochen waren hart, aber wir waren auch in den Spielen zuvor oft nah dran, etwas mitzunehmen. Dieses Mal ist es eben mal positiv für uns ausgegangen.“ Meyer blickt optimistisch auf die Partie gegen Weißenburg: „Mit Weißenburg kommt jetzt eine ähnlich spielstarke Mannschaft wie Feucht zu uns. Aber wir haben wieder ein Heimspiel, und natürlich wollen wir versuchen, das Spiel zu gewinnen. Viele haben uns schon abgeschrieben, aber wir werden niemals aufgeben. Die Saison ist noch lang, und wir geben weiterhin Vollgas.“

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr SV Lauterhofen Lauterhofen TSV 1860 Weißenburg Weißenburg 15:00 PUSH