Vor richtungsweisender Partie: »Viele haben uns schon abgeschrieben«

Für den SV Lauterhofen und den TSV 1860 Weißenburg geht es am 16. Spieltag der Landesliga Nordost um wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Während Lauterhofen mit acht Zählern, punktgleich mit dem SV Röslau, am Tabellenende steht, rangiert Weißenburg mit 16 Punkten auf Rang 14 – und will sich mit einem Erfolg weiter Luft verschaffen.
Lauterhofen schöpft nach dem 2:1-Heimsieg gegen Feucht neuen Mut. Matchwinner Alexander Wastl drehte die Partie per Doppelschlag und brachte seiner Mannschaft den ersten Sieg seit Wochen. Der erfahrene Defensivmann flog zwar kurz vor Schluss mit Gelb-Rot vom Platz, doch die Erleichterung im Lager der Gastgeber war deutlich spürbar. Sportlicher Leiter Achim Meyer sagt: „Wir sind natürlich froh, endlich mal wieder drei Punkte geholt zu haben. Die letzten Wochen waren hart, aber wir waren auch in den Spielen zuvor oft nah dran, etwas mitzunehmen. Dieses Mal ist es eben mal positiv für uns ausgegangen.“
Meyer blickt optimistisch auf die Partie gegen Weißenburg: „Mit Weißenburg kommt jetzt eine ähnlich spielstarke Mannschaft wie Feucht zu uns. Aber wir haben wieder ein Heimspiel, und natürlich wollen wir versuchen, das Spiel zu gewinnen. Viele haben uns schon abgeschrieben, aber wir werden niemals aufgeben. Die Saison ist noch lang, und wir geben weiterhin Vollgas.“
Beim TSV Weißenburg war die Stimmung nach der deutlichen 0:3-Niederlage in Unterreichenbach zunächst gedrückt, doch Trainer Marco Fabritius lobt die Reaktion seiner Mannschaft in der Folgewoche: „Gegen Unterreichenbach waren wir einfach nicht richtig bei der Sache und haben dem Gegner die Tore zu leicht gemacht. Umso mehr freut es mich, dass die Mannschaft gegen Erlangen-Bruck eine super Reaktion gezeigt hat. Mit einer überragenden Einstellung haben wir das Spiel der starken Brucker praktisch zerstört und uns den Punkt redlich verdient.“
Für den Weißenburger Coach steht fest, worauf es in Lauterhofen ankommt: „Wir wissen ganz genau, worum es am Sonntag geht. In Lauterhofen erwartet uns ein harter Fight um wichtige Punkte im Abstiegskampf zu holen. Aber genau auf solche Spiele freuen wir uns. Wenn wir so auftreten wie am Dienstag, dann bin ich überzeugt, dass wir auch in Lauterhofen bestehen und die drei Punkte holen können.“
Beide Teams wissen um die Bedeutung dieser Partie. Lauterhofen braucht dringend Zählbares, um den Anschluss an die Konkurrenz nicht zu verlieren, während Weißenburg mit einem Sieg einen großen Schritt in Richtung Tabellenmittelfeld machen könnte. Die Voraussetzungen versprechen ein intensives, kampfbetontes Duell zweier Mannschaften, die sich im Abstiegskampf nichts schenken werden.
